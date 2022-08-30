اتفرج .. وفاة عجوز فلسطيني لحظة دخوله المسجد لأداء صلاة الفجر.. علامات حسن الخاتمة

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وفاة عجوز فلسطيني لحظة دخوله المسجد لأداء صلاة الفجر

رياض - احمد صلاح - انتشرت لحظة وفاة عجوز فلسطيني لحظة دخوله المسجد لأداء صلاة الفجر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حدث في حالة من الذهول والتأثر الشديد بوفاة عجوز فلسطيني وهو يدعى “رضوان شكشك أبو بلال”، من سكان رفح في قطاع غزة، وهي من علامات حسن الخاتمة.

ودخل العجوز الفلسطيني رضوان مسجد عباد الرحمن في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وهذا بغرض أداء صلاة الفجر، وظهرت عليه علامات التعب وكأنه جاهد كثيراً حتى وصل إلى المسجد، وهي من أبرز علامات حسن الخاتمة.

وعندما دخل إلى المسجد وخلع نعليه بغرض الدخول في الصلاة سقط العجوز على الأرض، ووافته المنية في الحال وصعدت روحه إلى السماء، وانتشرت حالة من الذهول والتعجب بين جميع رواد التواصل الاجتماعي من حسن الخاتمة وتساءل الكثيرين ما بينه وبين الله لتكون وفاته داخل بيت الله بهذا الشكل المؤثر.