انت الان تتابع خبر رابط هيئة التقويم والتدريب.. بتقديم خدمات لتقوية المسيرة التعليمية لكل الطلاب والان مع التفاصيل

رابط هيئة التقويم والتدريب لكل الطلاب

رياض - احمد صلاح - انتشر كثيراً في الساعات الماضية رابط هيئة التقويم والتدريب على مؤشر بحث جوجل في المملكة العربية السعودية، وهذا يأتي بعد الإعلان عن العديد من الخدمات الخاصة بتقوية الرحلة التعليمية الخاصة بكل الطلاب.

وحرصت هيئة التقويم والتدريب السعودية على تقديم الكثير من الخدمات الخاصة بدعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات ويكون من خلال هذا الرابط، وقال الحساب الرسمي على تويتر “تقديم الهيئة عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني”.

خدمات هيئة تقويم التعليم بالسعودية