انت الان تتابع خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1444.. هنوفرلك طريقة التواصل وخطوات التسجيل بسهولة والان مع التفاصيل

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1444

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بالكشف من خلال حسابها الرسمي على منصة التغريدات القصيرة “تويتر”، من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444هـ، وهذا يكون من خلال التواصل السريع وخطوات التسجيل داخل الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الموارد البشرية أن جميع المستفيدين يستطيعون القيام بالخطوة الخاصة بالاستعلام بشكل سريع حول القيمة الخاصة بالمعاش، وهي التي يتم تقديرها للحصول عليها من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور، والاستعلام باستمرار عن موعد صرفها، وهذا عن طريق الرقم 19911.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الموحد