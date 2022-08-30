انت الان تتابع خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1444.. هنوفرلك طريقة التواصل وخطوات التسجيل بسهولة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بالكشف من خلال حسابها الرسمي على منصة التغريدات القصيرة “تويتر”، من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444هـ، وهذا يكون من خلال التواصل السريع وخطوات التسجيل داخل الضمان الاجتماعي المطور.
رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1444
وقالت الموارد البشرية أن جميع المستفيدين يستطيعون القيام بالخطوة الخاصة بالاستعلام بشكل سريع حول القيمة الخاصة بالمعاش، وهي التي يتم تقديرها للحصول عليها من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور، والاستعلام باستمرار عن موعد صرفها، وهذا عن طريق الرقم 19911.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الموحد
- التسجيل يكون من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي.
- ثم تقديم الطلب ورفع الأوراق ويتم الانتظار ليتم فحص الطلب وتحديد مدى الأهلية، ليتم الحصول على هذا الدعم من خلال لجان تابعة لوزارة العمل.
- زيارة موقع الضمان الاجتماعي.
- المستخدم يكتب البيانات في النموذج الخاص به.
- وبعد الانتهاء من بياناته يضغط على موافق على الاشتراطات والأحكام.
- ويكتب رقم المرور بالهاتف ويفعله وينقر على توثيق.
- ينقر على الصفحة عبر الموقع الرسمي لملأ كل البيانات التي تخص الملف الموحد.
- يدخل بيانات التي تخصه مثل بيانات السكن وقيمة الدخل الشهري وكل ما لديه من ممتلكات.
- ويتم التأكيد على قيمة الخاصة بالمعلومات المسجلة والتأكد من صحة البيانات الخاصة به