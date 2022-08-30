انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رجل يخطف رضيع من أمه في محطة قطار بالهند.. انتشار الرعب والفزع والان مع التفاصيل

فيديو رجل يخطف رضيع من أمه في محطة قطار بالهند

رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو أثار حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، وهو أصبح الأكثر تداول وانتشار في الوقت الحالي، وذلك بعدما كشف عن حادثة مرعبة في محطة قطار.

وكاميرات الفيديو التي توجد في محطة ماثورا شمال شرق الهند التقطت حادث مفزع، وظهر حرامي يقترب من امرأة مشردة تنام هي ورضيعها على الرصيف، وحمله بكل هدوء وفر هارباً .وكانت الأم ورضيعها نائمين على الرصيف وانتهز الحرامي هذه الفرصة وخطف الرضيع الذي يبلغ من العمر 7 أشهر وارتكب الجريمة، وانتشر الفيديو وأصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب الشديد، وقامت قوات الأمن الوقائي المحلية والشرطة بالبحث عن الخاطف.