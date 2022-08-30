انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رجل يخطف رضيع من أمه في محطة قطار بالهند.. انتشار الرعب والفزع والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو أثار حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، وهو أصبح الأكثر تداول وانتشار في الوقت الحالي، وذلك بعدما كشف عن حادثة مرعبة في محطة قطار.
فيديو رجل يخطف رضيع من أمه في محطة قطار بالهند
وكاميرات الفيديو التي توجد في محطة ماثورا شمال شرق الهند التقطت حادث مفزع، وظهر حرامي يقترب من امرأة مشردة تنام هي ورضيعها على الرصيف، وحمله بكل هدوء وفر هارباً .وكانت الأم ورضيعها نائمين على الرصيف وانتهز الحرامي هذه الفرصة وخطف الرضيع الذي يبلغ من العمر 7 أشهر وارتكب الجريمة، وانتشر الفيديو وأصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب الشديد، وقامت قوات الأمن الوقائي المحلية والشرطة بالبحث عن الخاطف.
ये व्यक्ति रे०स्टेशन मथुरा जं० से अपनी माँ के साथ सो रहे महज 7 माह के बच्चे को उठाकर ले गया।— SACHIN KAUSHIK (@upcopsachin) August 27, 2022
इस व्यक्ति को पकड़वाने में मदद कीजिये।
आप सिर्फ Retweet कर इसके फ़ोटो/वीडियो को Groups में share कर दीजिये, विशेष कर कासगंज, बदायूँ और बरेली साइड में।
मुझे भरोसा है ये अवश्य पकड़ा जाएगा। pic.twitter.com/fTnuGbSlsi