انت الان تتابع خبر عاجل.. إضراب مقتدي الصدر عن الطعام.. لحد ما يتوقف العنف نهائياً بالعراق والان مع التفاصيل

إضراب مقتدي الصدر عن الطعام بسبب ما يحدث في العراق

رياض - احمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء العراقية على إضراب مقتدي الصدر عن الطعام وهو زعيم التيار، وأنه لن يتوقف عنه إلا بعد إيقاف العنف واستخدام السلاح، وذلك بسبب أعمال الشغب التي تحدث حالياً فيها.

وتسبب ما يحدث في العراق حالياً وأعمال الفوضى إلى دخول مقتدر الصدر في إضراب عن الطعام، وحدث أيضاً دخول في حظر التجول الشامل الذي تم الإعلان عنه من خلال السلطات العراقية في كل المحافظات داخل حيز التنفيذ.وقالت وسائل الإعلام العراقية أن ميليشا “سرايا السلام” المسلحة التابعة إلى زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر، وانتشرت في محافظة بابل جنوبي العراق، وأعلن وعيم التيار الصدري بالعراق أنه اعتزل الحياة السياسية نهائياً، وجاء هذا من خلال تغريده قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.