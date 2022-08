العراق اليوم.. فرض حظر التجوال واقتحام القصر الجمهوري اعرفوا الجديد

رياض - احمد صلاح - انقلبت الأمور بشكل سريع في العراق اليوم، وذلك بالدرجة التي أصبح فيها القصر الجمهور في العاصمة بغداد، وذلك يأتي بمثابة منتزه يخرب فيه العراقيون ويلهون فيهن وهذا يأتي بالتزامن مع اعتزال أحد أقطاب العراق الحياة السياسية وانطلقت التظاهرات الغاضبة في كل الأرجاء.

وتستمر الأحداث في الاشتعال بمجرد إعلان الحكومة حظر التجوال في البلاد بدءاً من اليوم الساعة 8 بالتوقيت المحلي، وذلك رداُ على الاحتجاجات الكبيرة التي انطلقت في الكثير من المدن، وانطلقت الكثير من الاحتجاجات بعد إعلان التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر واعتزال العمل السياسي نهائياً.

ووصل الكثير من العراقيون إلي القصر الجمهوري وتم اقتحامه، وذلك بعد انطلاق التظاهرات صباح اليوم في العاصمة العراقية ببغداد، وتم اقتحام المنطقة الخضراء، احتياجات على تردي الأوضاع السياسية في البلاد الوقت الحالي.

#Iraqi security forces fire over protesters inside #Baghdad's Green Zone after they stormed government buildings and the Presidential Palace.#Breaking #Iraq #Baghdad #AlSadr #العراق pic.twitter.com/0GawZsN99C