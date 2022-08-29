انت الان تتابع خبر الطقس في الجزائر .. درجة الحرارة هتعدي 42 وأمطار رعدية على هذه الولايات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الجزائر بداية من اليوم الأثنين الموافق 2 أغسطس 2022، حيث أنه أوضح أن هناك موجة حر شديدة سوف تضرب عدد من الولايات.

وأوضح الديوان الوطني أن الطقس في الجزائر سوف يشهد ارتفاع في درجات الحرارة حيث سوف تتخطي 42 درجة مئوية في ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، بجاية، غليزان، الشلف، تيبازة وعين الدفلى.

وأشار أن الموجة الحارة سوف تستمر حتي غداً الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، مشيراً أنه سوف يكون هناك تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية وهي تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، ميلة، سطيف برج بوعريريج، تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار و تيندوف.

تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار رعدية تميز اليوم بعض مناطق الوطن



الولايات المعنية:

خنشلة، باتنة، ميلة، ام البواقي، تبسة، برج بو عريريج، سطيف، تندوف، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار pic.twitter.com/Cz5qSHK2Dp — MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 29, 2022