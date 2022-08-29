الطقس في الجزائر .. درجة الحرارة هتعدي 42 وأمطار رعدية على هذه الولايات

وأوضح الديوان الوطني أن الطقس في الجزائر سوف يشهد ارتفاع في درجات الحرارة حيث سوف تتخطي 42 درجة مئوية في ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، بجاية، غليزان، الشلف، تيبازة وعين الدفلى.
وأشار أن الموجة الحارة سوف تستمر حتي غداً الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، مشيراً أنه سوف يكون هناك تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية وهي تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، ميلة، سطيف برج بوعريريج، تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار و تيندوف.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار رعدية تميز اليوم بعض مناطق الوطن— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 29, 2022
الولايات المعنية:
خنشلة، باتنة، ميلة، ام البواقي، تبسة، برج بو عريريج، سطيف، تندوف، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار pic.twitter.com/Cz5qSHK2Dp
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار رعدية تميز اليوم بعض مناطق الوطن— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 29, 2022
الولايات المعنية:
خنشلة، باتنة، ميلة، ام البواقي، تبسة، برج بو عريريج، سطيف، تندوف، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار pic.twitter.com/Cz5qSHK2Dp