سد النهضة.. اثيوبيا تعدل موقفها وتعلن استعدادها التفاوض برعاية أفريقية

انت الان تتابع خبرسد النهضة.. اثيوبيا تعدل موقفها وتعلن استعدادها التفاوض برعاية أفريقية والان مع التفاصيل

إثيوبيا مستعدة تتفاوض بخصوص سد النهضة

رياض - احمد صلاح - قام السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال أميرو، بالإعلان أن الحكومة في بلاده على استعداد تام للتفاوض حول سد النهضة، وهذا يأتي برعاية الاتحاد الإفريقي، وتعد من أبرز الأشياء التي تشغل بال الكثير من الدول حالياً.

وكشف أميرو أثناء مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن أديس أبابا مقتنعة تماماً بأن حل جميع المشاكل يتم من خلال التفاوض والحوار، وأن الملء الثالث لسد النهضة انتهي بشكل ناجح وتم تشغيل التوربين، وأيضاً انه بعد هذا الملء ظهرت الكثير من المخاوف من أي تأثيرات سلبية على دولتي المصب أي مصر والسودان.

ولفت الانتباه إلى أن الملء الثالث عمل على التخفيف من حدة الفيضانات في السودان، وهذه التصريحات تأتي بعد إعلان إدارة سد النهضة الإثيوبي يوم 21 أغسطس 2022، وأنها تسعى دائماً لإتمام المشروع الخاص بإنشاء السد في أقل من سنتين، ونفي وجود تشققات في سد السرج.

إثيوبيا تشغل باقي التوربينات

وكشفت أن إثيوبيا تعمل باستمرار على تشغيل جميع التوربينات في السد والاستعداد إلى الملء الرابع، والحكومة الإثيوبية كانت قد أعلنت بشكل رسمي يوم 12 أغسطس الجاري لإكمال عملية الملء الثالث لسد النهضة بحجم 22 مليار متر مكعب، وأضاف أنه تم العمل على تمرير المياه من خلال الممر الأوسط لسد النهضة.

وتحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في هذه المناسبة، وقال “إن مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر”، سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة”.