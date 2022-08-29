تعليق جلسات الحكومة العراقية لإشعار آخر

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رياض - احمد صلاح - وّجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين، بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن سبب التعليق يعود إلى "دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يوجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر؛ وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي. pic.twitter.com/V9qPZ3xIOd — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 29, 2022

ودعت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، مؤكدة أن "القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار"، وفق بيان للعمليات المشتركة.



ووفقا للبيان، فإن "القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء"،مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".



وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة" مشيراً إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين".