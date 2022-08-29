انت الان تتابع خبر الأمن العراقي يدعو المتظاهرين للانسحاب الفوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دعت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، مؤكدة أن "القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار"، وفق بيان للعمليات المشتركة.



ووفقا للبيان، فإن "القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء"،مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".



وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة" مشيراً إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين"