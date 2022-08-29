انت الان تتابع خبر مكتب الصدر يصدر 3 توجيهات والان مع التفاصي

رياض - احمد صلاح - أصدر مكتب الصدر السياسي، الاثنين، 3 توجيهات تقررت بعد اعلان رئيس الحزب الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، وفق وكالة الانباء العراقية "واع".وتتمثل توجيهات المكتب كالاتي: "يمنع منعاً باتًا التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي بإسم التيار الصدري".من جانبها، وجهت اللجنة المركزية للتظاهرات رسالة الى المعتصمين ، "بعد انتهاء التكليف المبارك، نعتذر ان كان لدينا تقصير في الايام السابقة وقد حافظنا على السلمية طيلة الفترة الماضية".واضافت "نمتثل الان لقرار سماحة السيد مقتدى الصدر ( اعزه الله) بتعليق عمل اللجنة".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اقترح أن تتخلى "جميع الأحزاب" عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.واعتبر الصدر مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حاليا وأضاف مطلبا جديدا، في تحول واضح بموقفه.





وقال الوزير الصدري صالح محمد العراقي في تغريدة نقلا عن زعيم التيار إن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأضاف أن "الأهم عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا، بما فيها التيار الصدري".