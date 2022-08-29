انت الان تتابع خبر الرئيس العراقي يستضيف اجتماعا مهما بعد اعتزال الصدر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس العراقي برهم صالح، استضاف رؤساء مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.



ودعا الاجتماع، إلى إلى الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي الذي يؤثر سلباً على مصالح العراق، والحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق.



كما دعا إلى الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات العراق.



وأعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الاثنين، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي.



وقال مقتدى الصدر": "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".



وأشار الصدر إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.



وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء، بدون مرافعة.



وأكد اجتماع للرئاسات الأربع في العراق، الاثنين، الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري.



كذلك جدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد جولة جديدة من الحوار الوطني هذا الأسبوع.

