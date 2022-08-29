انت الان تتابع خبر كورونا تغلق أكبر سوق إلكترونيات بالعالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت السلطات التابعة لمدينة شنتشن الصينية الاثنين، أنه تم إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانغبي، لغايات الحد من انتشار كورونا.



ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، تسع إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق.



وأكدت السلطات أن الإغلاق سيكون بصورة مؤقتة، لغايات ضبط انتشار كورونا.



وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين سجّلت 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 28 آب، منها 352 ظهرت عليها أعراض و1344 بلا أعراض

