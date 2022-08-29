انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة الفيضانات في باكستان إلى 1061 قتيلا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت حصيلة جديدة صادرة الاثنين، عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/يونيو في باكستان، أدت إلى سقوط 1061 قتيلا.



وقالت الهيئة، إن:" 28 شخصا قضوا خلال 24 ساعة فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة"وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليونا شخص أي أكثر من 14% من سكان البلاد فيما ألحقت دمار كاملا او أضرارا بنحو مليون منزل على ما تفيد الحكومة.



وأوضحت الهيئة أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومترا من الطرقات و157 جسرا.



والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار.

