انت الان تتابع خبر إصابة 11 فلسطينيا برصاص الاحتلال جنوب جنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُصيب، الاثنين، 11 فلسطينيا جنوب جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية.



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة قباطية وحاصرت منزل الأسير المحرر علاء عمر زكارنة، لعدة ساعات، قبل أن تعتقله، وفق مصادر أمنية.



وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط المنزل المحاصر بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، إن سبع إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها 5 إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس، فيما نقلت أربع إصابات أخرى إلى مستشفى جنين الحكومي.



وأشار إلى أن العملية التعليمية لم تنتظم في قباطية، بسبب المواجهات والانتشار الكثيف لقوات الاحتلال في أحياء البلدة.

