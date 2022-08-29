انت الان تتابع خبر مسلح يقتل 3 من المارة في ديترويت الأمريكية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل 3 اشخاص واصيب 4 اخرين على يد مسلح أطلق النار بشكل عشوائي على المارّة خلال ساعتين ونصف الأحد، وفق شرطة ديترويت الأمريكية

وكانت الشرطة تبحث عن مشتبه به بعد ظهر يوم الأحد بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وحذر رئيس شرطة ديترويت، جيمس وايت، السكان وطالبهم بتوخي الحذر والاتصال برقم 911 إذا كانوا يعرفون هوية أو مكان وجود المشتبه به.

وقال وايت: "ما نريد أن نفعله اليوم هو إبعاده عن الشارع".

وصرح وايت بأن الشرطة تتبعت جميع عمليات إطلاق النار الأربع إلى سلاح ناري واحد وتعتقد أن هناك مطلق نار واحد.

وأفاد بأن المحققين لا يعتقدون أن هناك أي صلة بين الضحايا، مشيرا إلى أن شخصا كان يسير مع كلب وآخر ينتظر حافلة عندما أطلق عليهما الرصاص.

وأضاف أن الشرطة اكتشفت امرأة في الأربعينيات من عمرها أصيبت بالرصاص عدة مرات حوالي الساعة 4:45 صباح يوم الأحد.

وذكر وايت أنه بينما كان الضباط يحققون في إطلاق النار القاتل، أفاد أحد الشهود بأن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب عدة مرات في مكان قريب.

وأكدت الشرطة أنه تم العثور على ضحية ثالثة، وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها، في المنطقة حوالي الساعة 6:50 صباحا، وتوفيت بعد إطلاق النار عليها عدة مرات.

وحوالي الساعة 7:10 صباحا، ذكر رجل مسن أنه رأى رجلا يحدق في المركبات، حيث أوضحت الشرطة أنه عندما طلب الرجل المسن من الشخص أن يبتعد عن السيارات، أطلق المسلح النار على الرجل المسن الذي أصيب برصاصة ونجا.

