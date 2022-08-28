انت الان تتابع خبر مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من باب الأسباط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الأحد، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وقواته ومستوطنيه المتواصلة ضد المسجد الأقصى واستباحة أبوابه وباحاته.



وقالت الوزارة، إن سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجوعة من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى من باب الأسباط هو سابقة لم تحدث منذ 1967.



وقالت إن "سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى من باب الأسباط انتهاك صارخ للوضع القائم في الأقصى على طريق تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه مكانيا، إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، كجزء لا يتجزأ من عمليات ضم وتهويد القدس ومقدساتها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي".



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عدوانها واستهدافها للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى.



وأكدت أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة المختصة على الاقتحامات يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية وما تسمى منظمات "جبل الهيكل" على التماهي في تكريس الاقتحامات كأمر واقع مفروض على المسجد، بما يترافق معها من قيام المقتحمين لأداء صلوات تلمودية تهويدية في باحاته.

