انت الان تتابع خبر إصابات في جنين برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، بأن 3 فلسطينيين أُصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق مع المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعنا حتى الموت قرب بلدة اسكاكا في حزيران 2022.



واعتبرت الخارجية في بيان صحفي الأحد، أن قرار إغلاق الملف ضوء أخضر لمنظمات المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، وامتداد لتحقيقات ومحاكم الاحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين.



وأشارت إلى أن هذا الإعلان دليل قاطع آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.



وأكدت أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب، خاصة أن قواعد منظمات المستوطنين ومراكز نفوذها بالضفة الغربية المحتلة تتواجد وتنتشر وتتوسع برعاية وإشراف وحماية وتمويل المستوى السياسي في سلطات الاحتلال وعلى سمع وبصر أجهزتها المختلفة.



وطالبت المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتبار تحقيقات ومحاكم سلطات الاحتلال في جرائم المستوطنين أو عناصر جيش الاحتلال غير قانونية ولا تمت بصلة لأصول المحاكمات أو التحقيقات الشفافة والعادلة، الأمر الذي يفرض على الجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها بتلك الجرائم وصولا لإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.

