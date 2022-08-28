رابط منصة مدرستي.. هام لكل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور مع بداية الدراسة

رابط منصة مدرستي لكل الطلاب والمعلمين

رياض - احمد صلاح - ينطلق العام الدراسي الجديد اليوم الاحد في المملكة العربية السعودية، ولذلك تتجه أنظار جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى رابط منصة مدرستي، وذلك ليتم من عليه مراجعة واستذكار كل الدروس إلكترونياً.

وتقوم منصة مدرستي بتقديم جميع خدماتها المميزة لأنها تحتوى على عدد كبير من الخدمات التعليمية، وهي التي تكون في مصلحة جميع الطلاب، وتسهل عليهم الحصول على جميع الخدمات التعليمية والمعلومات المهمة، ولا يستطيع أي طالب أو طالبة الاستغناء عنها أبداً، ويتم الدخول عليها من خلال هذا الرابط، وهي التي تقدم كل ما يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين الذين يريدون الحصول على كل المعلومات.