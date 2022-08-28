انت الان تتابع خبر منتج البناء الذاتي من سكني.. اعرف المميزات والخدمات لو عايز تسهلها على نفسك والان مع التفاصيل

موقع منتج البناء الذاتي من سكني

رياض - احمد صلاح - أعلن برنامج سكني أن منتج البناء الذاتي يعمل على تقديم خدمات مميزة تسرع عملية البناء، وتوفر لكل المستفيدين هذا المنتج ذات الرحلة المتكامل من الأراضي، وأيضاً القروض العقارية على الأرض المملوكة لكل مستفيد وتصاميم هندسية وصولاً إلى المقاولين من يشرفون على التنفيذ.

ويوفر موقع وتطبيق سكني 119 مشروع تحت الإنشاء ويكون بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتشمل على 155 ألف وحدة سكنية مختلفة ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، وهم موزعين على 7 ضواحي سكنية كبري في كلاً من الرياض والدمام وجدة وخميس مشيط والمدينة المنورة، ويوفر حياة حديثة متكاملة بها جودة الوحدات السكنية، والأسعار فيها بمتوسط 750 ألف ريال.

أبرز خيارات السكني

ومن الممكن الاستفادة من كل الخدمات والخيارات السكنية وكل الحلول التمويلية عن طريق هذا الرابط، أو يتم الاتصال على الرقم الموحد للاهتمام بالمستفيدين 199090 للإجابة على كل الاستفسارات والتساؤلات، وذلك بجانب تطبيق سكني لكل الأجهزة الذكية أو الدخول على مركز سكني الشامل في الرياض والمدينة والخبر وجدة.