انت الان تتابع خبر حادثة طعن سلمان رشدي والكراهية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - "أبلغ الشعب المسلم الفخور في العالم أن مؤلف كتاب" آيات شيطانية "ضد الإسلام والنبي والقرآن ، وجميع المتورطين في نشره ممن كانوا على علم بمحتوياته ، قد حكم عليهم بـ الموت. أطلب من كل المسلمين أن يعدموهم أينما وجدوا ".



كان الخميني يعني العمل. استجابة لدعوته ، تعرض إيتوري كابريولو ، المترجم الإيطالي لكتاب "آيات شيطانية" ، لاعتداء وحشي في منزله في ميلانو من قبل مواطن إيراني. كما تعرض ناشر الرواية النرويجي وليام نيجارد للهجوم. قُتل هيتوشي إيغاراشي ، المترجم الياباني للرواية ، في مكتبه. إذا تمكن رشدي من الهرب حتى الآن ، فذلك يرجع بالكامل إلى الحماية التي قدمتها له الحكومة البريطانية. لكن الهجوم على رشدي بعد مرور 34 عامًا على نشر "آيات شيطانية" والفتوى يثبت أن كلام الخميني لم يُنسى.



هادي مطر ، الشاب البالغ من العمر 24 عامًا الذي اعتدى على رشدي في مؤسسة تشوتاوكوا في نيويورك ، ولد لأبوين لبنانيين مهاجرين في أمريكا بعد عقد كامل من نشر آيات شيطانية. من غير المحتمل أن يقرأ الكتاب ، وهو عمل أدبي كثيف من الواقعية السحرية. كونه أصلاً من لبنان أمر مهم. كان مقاتلو حزب الله اللبناني هم الذين طالبوا بتسليم رشدي إلى إيران مقابل ثلاثة بريطانيين والعديد من الأمريكيين كانوا قد احتجزوا كرهائن في وقت سابق. ورد أن والدة مطر ، سيلفانا فردوس ، قالت إن ابنها أصبح متطرفًا بعد رحلة استغرقت أربعة أسابيع إلى لبنان في عام 2018.



محاولة يائسة...





وتابع الخميني قائلاً: "حتى لو أصبح سلمان رشدي الرجل الأكثر تقوى في كل العصور ، فإنه يتحتم على كل مسلم أن يوظف كل ما لديه ، حياته وثروته ، لإرساله إلى الجحيم". يعتقد بعض رجال الدين أن الفتوى لا يسحبها إلا من أصدرها. توفي الخميني عام 1989 ، بعد إصدار الفتوى بوقت قصير. في عام 1998 ، قال الرئيس الإيراني محمد خاتمي إن بلاده لم تعد تدعم مقتل رشدي. لكن الفتوى لم تُسحب رسميًا أبدًا.



تماشياً مع كلمات الخميني ، في أعقاب نشر "آيات شيطانية" ، حاول رشدي أن يصبح "تقياً" في محاولة يائسة لإنقاذ حياته. خطط في البداية لكتابة مقال طويل بعنوان "بحسن نية" يأمل فيه أن يخبر الأشخاص الذين أساء إليهم أنهم قد أخطأوا فيه وعن كتابه ؛ أنه لم يكن كتابًا شريرًا وأنه كان إنسانًا صالحًا.



في النسخة المنشورة من المقال الذي ظهر في كتاب رشدي عام 1991 ، أوطان خيالية ، أشار إلى أن كل ما تتطلبه الآيات الشيطانية هو "لحظة حسن نية ؛ لحظة قد نقبل فيها جميعًا أن تتصرف الأطراف الأخرى ، وتصرفت بحسن نية ". ويؤكد أنه على الرغم من أنه ليس هو نفسه رجل إيمان ، فإن الرواية لا تحرم الناس من حقهم في الإيمان ، ولكنها بدلاً من ذلك تعارض جميع أنواع المعتقدات وتؤيد قوة النقاش.



لمسة شفاء...





ثم يدافع رشدي عن نفسه ضد تهمة أنه كتب الرواية عن قصد. على حد قوله: "بالطبع فعلت ذلك عن قصد. السؤال هو ... ما هو "الشيء" الذي فعلته؟ ما لم أفعله هو التآمر على الإسلام .... هل كنت سأكتب [الرواية] بشكل مختلف لو كنت أعرف ما سيحدث؟ بصدق ، أنا لا أعرف. هل يمكنني تغيير أي من النص الآن؟ وأود أن لا. لقد فات الأوان ".



كانت الخطوة التالية لرشدي بعيدة عن الشخصية. الفصل الأخير من كتاب "الأوطان الخيالية" هو مقال بعنوان "لماذا اعتنقت الإسلام". هذا العنوان هو النفس التفسيرية. هنا يعترف رشدي أنه على الرغم من "أنا بالتأكيد لست مسلمًا جيدًا ... أستطيع الآن أن أقول إنني مسلم ؛ في الواقع ، إنه لمن دواعي السعادة أن أقول إنني الآن داخل ، وجزء من ، المجتمع الذي لطالما كانت قيمه الأقرب إلى قلبي".



يعترف رشدي أيضًا في العديد من الكلمات أن "الجدل حول الآيات الشيطانية كان مبنيًا على سوء فهم مأساوي ، ويجب علينا جميعًا الآن أن نشرح للمسلمين في كل مكان أنه لا أنا ولا أعمالي كنا معاديين للإسلام".



ويختتم رشدي المقال بكتابة: "أعلم أن المسلمين سيكتفون بما تم تحقيقه ، وسأتمنى الآن أن ينتهي هذا الأمر. أناشد جميع المسلمين ، والمنظمات والحكومات الإسلامية في كل مكان ، أن ينضموا إلى عملية الشفاء التي بدأناها. ما أعرفه عن الإسلام هو أن التسامح والرحمة والحب في صميمه. أعتقد أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة ، ستُستبدل لغة العداء بلغة الحب ".



أمل زائف...



يخبرنا رشدي في مذكراته لعام 2012 عن جوزيف أنطون ، عن نشأة المقال الرجعي "لماذا اعتنقت الإسلام". على ما يبدو ، قامت هيئة محلفين مكونة من ستة مصريين ، بقيادة هشام العيسوي ، بكتابة وثيقة ليوقع عليها. وكان البيان الرئيسي في الوثيقة: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. باقي الوثيقة ، بحسب رشدي ، كانت مكتوبة بلغة إنجليزية فجّة وغير نحوية ، ولم يتمكن من التوقيع عليها حتى يحررها. بعد ذلك ، وضع قلمه على الوثيقة ووقع عليها.



حتى عندما سلم رشدي الوثيقة الموقعة إلى العيسوي ، كان ضميره يحذره. أنت كاذب وجبان وأحمق أخبره. ثم اتصل به سامين ، أخت رشدي الداعمة له ، من باكستان حيث كانت تعيش مع والدته نيجين بهات ، ووبخته "لأنه أفلت من حواسك" من خلال التوقيع على الوثيقة. ردد ضميره كلمات أخته. نعم ، لقد تركت حواسك فقال له. ليس لديك أي فكرة عما قمت به ، أو ما تفعله ، أو يمكنك القيام به الآن.



نصحه ناشر رشدي ، بيل بوفورد ، بتضمين مقال التراجع في Imaginary Homelands قائلاً ، "الآن بعد أن فعلت هذا الشيء ، ربما يجب أن نضع مقالتك في الكتاب". من الأشياء التي قالها رشدي في الوثيقة إلى العيساوي وفي المقال: "كمساهمة في جو جديد من حسن النية ، وافقت على عدم السماح بترجمات جديدة للآيات الشيطانية ، أو نشر غلاف ورقي باللغة الإنجليزية. طبعة ، في حين لا يزال هناك خطر من مزيد من الجرائم. "



يخبرنا جوزيف أنطون رشدي أنه طوال حياته لن يتمكن أبدًا من رؤية نسخة من "الأم الخيالية" "دون أن يشعر بسكين من الإحراج والندم".



كما اتضح ، كان أمل رشدي في استبدال لغة العداء بلغة الحب خاطئًا. إذا كان هناك أي شيء ، فقد أصبحت الفصائل المتحاربة أكثر استقطابًا على مر السنين. وعلى الرغم من تبرئه القسري ، إلا أنه لا يزال هدفًا للمتعصبين. يبدو لي أن الاعتدال هو حل لا يقبله المتعطشون للدماء أبدًا.