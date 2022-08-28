انت الان تتابع خبر فشل التوصل إلى معاهدة لحماية الحياة البحرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فشل دبلوماسيون من جميع أنحاء العالم في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية الحياة البحرية في أعالي البحار ، بعد أن انتهت جولة خامسة من المحادثات إلى طريق مسدود.



تم تعليق المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أسبوعين من المحادثات التي كان دعاة حماية البيئة يأملون في سد فجوة في تدابير الحماية البحرية الدولية.



ستضع المعاهدة المقترحة قواعد لحماية التنوع البيولوجي في ثلثي مناطق المحيطات في العالم التي تقع خارج نطاق السلطات القضائية الوطنية.



قال ماكسين بوركيت ، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية الذي شارك في المفاوضات ، إن أقل من 1٪ من أعالي البحار محمية بدون معاهدة جديدة ، و "جيوب الحماية البحرية ليست كافية" للأنواع المهددة بالانقراض.



الهدف العالمي هو تخصيص 30٪ من مساحة المحيط كنوع من الملاذ البحري.



تعتبر صحة المحيطات أيضًا عنصرًا أساسيًا في مكافحة تغير المناخ لأن أكثر من 90٪ من الحرارة الزائدة الناتجة عن تغير المناخ تمتصها البحار. تزداد موجات الحرارة البحرية وقتًا أطول وتكرارًا.



قال بوركيت في وقت سابق من الأسبوع عندما بدت المفاوضات واعدة: "لا يمكن للمحيط أن يتحمل المزيد من التأخير".



وقالت جانين فيلسون ، سفيرة بليز لدى الأمم المتحدة ، في منطقة البحر الكاريبي ، "تعتمد سبل عيشنا بشكل مباشر على صحة المحيط".



ركزت المحادثات على كيفية تقاسم فوائد الحياة البحرية ، وإنشاء مناطق محمية ، ومنع الضرر الناجم عن النشاط البشري في أعالي البحار ، ومساعدة البلدان الفقيرة على اكتساب المهارات والوسائل لاستكشاف المحيطات.



وعبر نشطاء عن خيبة أملهم من الفشل في التوصل لاتفاق لكنهم قالوا إن المحادثات أسفرت عن بعض التقدم.



واتهمت لورا ميلر ، التي تقود حملة غرينبيس لحماية المحيطات ، الدول الغنية مثل الولايات المتحدة بالبطء الشديد في تقديم التنازلات.



وقال ميلر: "كانت روسيا أيضًا مانعًا رئيسيًا للمفاوضات ، حيث رفضت الانخراط في عملية المعاهدة نفسها ، أو حاولت التوصل إلى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا".



وستستأنف المحادثات العام المقبل ما لم تتم الدعوة لعقد جلسة طارئة خاصة قبل نهاية عام 2022.



كما أعربت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية مونيكا ميدينا عن خيبة أملها لكنها أعربت عن أملها في استمرار العمل الذي تم إنجازه حتى الآن. وقالت إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بهدف حماية 30٪ على الأقل من محيطات العالم بحلول عام 2030.