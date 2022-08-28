انت الان تتابع خبر بعد التحرك الأمريكي الأخير لتايوان .. الجيش الصيني يرد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة الصينية حالة تأهب قصوى، لوقف أي استفزاز بعد مرور طرادات البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، وفق المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة الشرقية شي يي.



وقال المتحدث: "مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville وAntietam عبر مضيق تايوان في 28 أغسطس، مما أثار انتباه الجميع. وقد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها".



وتابع قائلا: "وحدات القيادة في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات في الوقت المناسب".



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تمران عبر مضيق تايوان للمرة الأولى منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.



وأفادت البحرية الأمريكية أن عبور السفينتين "يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".



وبلغ التوتر ذروته في مضيق تايوان في أعقاب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مطلع آب/أغسطس الجاري إلى تايبيه، ما أثار ردّ فعل غاضباً من بكين التي نظمت على الإثر أكبر تمارين عسكرية لها في محيط الجزيرة.



وأعلنت واشنطن في 12 آب/أغسطس عزمها على تعزيز العلاقات التجارية مع تايوان، مؤكدة حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على سلوك بكين "الاستفزازي".

