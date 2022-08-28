انت الان تتابع خبر تطورات على استقبال الرئيس التونسي زعيم البوليساريو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انسحب عمر سيسكو إيمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، من أشغال القمة الثامنة لمنتدى التعاون الاقتصادي الياباني الإفريقي “تيكاد 8” الذي تحتضنه العاصمة التونسية، وذلك احتجاجا على استضافة زعيم جبهة “البوليساريو” .



ويكتسي انسحاب إيمبالو من القمة أهمية من كونه رئيسا لجمهورية غينيا بيساو، وأيضا باعتباره الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، علما أن بلاده واحدة من بين عشرات الدول الإفريقية التي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء.



وأعربت جزر القمر من جهتها عن أسفها لغياب المملكة المغربية، عن مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية (تيكاد 8) الذي افتتح يوم السبت في تونس العاصمة.





وتفاعل عدد من المثقفين و ورؤساء الهيئات العمالية والنقابية والحزبية التونسية مع ما وصفوه بـ”سقطة” الرئيس التونسي و”انتحاره السياسي والدبلوماسي”؛ فيما ذهب البعض إلى “اعتبار أن سعيّد يريد تدمير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول صديقة، وعزلها عن محيطها الإقليمي، كما استحضروا مساعدات المغرب لتونس وحماقات الرئيس قيس سعيد.



وقال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إنه منذ انطلاق أزمة الصحراء والموقف التونسي، أيا كان الرئيس، ثابت لا يتغير: السعي للمصالحة بين الشقيقين المتخاصمين وليس الوقوف مع هذا ضد ذاك.وأضاف المرزوقي في تدوينة له على فايسبوك، علق فيها على استقبال قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، ” باستقباله لرئيس البوليساريو كما لو كان رئيس دولة معترف بها عالميا، خرج المنقلب عن هذا العرف ووضع تونس في صف شقيق ضد شقيق آخر والحال أننا بأمس الحاجة لإنهاء الخصومة لا لصب مزيد من الزيت على النار، والدليل تعالي الصراخ من كل الأرجاء وتراجع كل مقومات الحوار الهادئ والبناء بين افراد العائلة الواحدة”.



وفي رد على البيان الصادر عن الخارجية التونسية، أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”، مضيفا في بيان بأنه “محاولة لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية”.



وأوضح البيان بأن الخاريجية التونسية لم يزل بيانها الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”، موضحا بأن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية، مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، يحتوي على العديد من التقديرات والأكاذيب.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة، أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

كشفت مذكرة كتابية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022، القناع عن وجه الكذب والتضليل الذي حاولت وزارة الخارجية التونسية إعتماده، للهروب إلى الأمام وإنكار تورطها في استدعاء كبير الإنفصاليين بشكل أحادي لحضور قمة “تكاد”.

وبحسب ما ورد في المذكرة التي تم تداولها على نطاق واسع، فقد تم الاتفاق على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني كيشيد فوميو والرئيس التونسي قيس سعيّد فقط وعدم السماح لأي وفد بالمشاركة في المؤتمر دون التوفر على دعوة تحمل التوقيعين معا، و هو ما ينفي مزاعم تونس التي ادعت أن رئيس المفوضية الإفريقية، من قام بتوجيه دعوة فردية مباشرة للجبهة الانفصالية المزعومة من أجل حضور منتدى تيكاد-8، المنعقد بتونس.

وورد أيضا في المذكرة الصادرة عن بعثة اليابان، أن الدعوة لا ينبغي أن ترسل إلى الكيان المشار إليه في المذكرة الشفوية رقم “CCP/A41/570.NV/08.22” الصادرة في 10 غشت الماضي، في إشارة واضحة وصريحة من اليابان لجبهة البوليساريو الانفصالية.