انت الان تتابع خبر فضيحة في المكسيك .. الجيش قتل طلاباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول حكومي مكسيكي يقود لجنة التحقيق الجمعة، إن ستة من طلاب الكلية البالغ عددهم 43 "المختفين" في عام 2014 ظلوا على قيد الحياة في مستودع لعدة أيام ثم تم تسليمهم إلى قائد الجيش المحلي الذي أمرهم بقتلهم.



أدلى وكيل وزارة الداخلية ، أليخاندرو إنسيناس ، بالكشف الصادم الذي ربط الجيش مباشرة بواحدة من أسوأ فضائح حقوق الإنسان في المكسيك ، وجاء ذلك مع القليل من الضجة حيث قدم دفاعًا مطولًا عن تقرير اللجنة الذي صدر قبل أسبوع.



في الأسبوع الماضي ، على الرغم من إعلان عمليات الاختطاف والاختفاء "جريمة دولة" والقول إن الجيش شاهدها دون تدخل ، لم يشر إنسيناس إلى تسليم ستة طلاب إلى العقيد خوسيه رودريغيز بيريز.



يوم الجمعة ، قال إنسيناس إن السلطات كانت تراقب عن كثب الطلاب من كلية المعلمين المتطرفة في أيوتزينابا منذ أن غادروا حرمهم الجامعي حتى اختطافهم من قبل الشرطة المحلية في بلدة إيغوالا في تلك الليلة. كان من بين الطلاب المخطوفين جندي تسلل إلى المدرسة ، وأكد إنسيناس أن الجيش لم يتبع بروتوكولاته الخاصة ولم يحاول إنقاذه.



قال إنسيناس: "هناك أيضًا معلومات مدعومة بمكالمات هاتفية طارئة 089 حيث يُزعم أن ستة من الطلاب المختفين الـ 43 احتُجزوا خلال عدة أيام وأحياء في ما يسمونه المستودع القديم ومن هناك تم تسليمهم إلى العقيد". "يُزعم أن الطلاب الستة ظلوا على قيد الحياة لمدة تصل إلى أربعة أيام بعد الأحداث وأنهم قُتلوا واختفوا بأمر من العقيد ، الذي يُزعم أنه الكولونيل خوسيه رودريغيز بيريز آنذاكولم ترد وزارة الدفاع على الفور على طلب للتعليق على مزاعم الجمعة.



لطالما كان دور الجيش في اختفاء الطلاب مصدر توتر بين الأهالي والحكومة. منذ البداية ، كانت هناك أسئلة حول معرفة الجيش بما حدث وتورطه المحتمل. طالب آباء الطلاب لسنوات بالسماح لهم بتفتيش قاعدة الجيش في إيغوالا. لم يتم السماح لهم بالوصول إلى جانب إنسيناس ولجنة الحقيقة حتى عام 2019.



يقول تقرير اللجنة إن الجيش سجل مكالمة طوارئ من مجهول في 30 سبتمبر 2014 ، بعد أربعة أيام من اختطاف الطلاب. وبحسب ما ورد قال المتصل إن الطلاب كانوا محتجزين في مستودع خرساني كبير في موقع يوصف بأنه "بويبلو فيجو". شرع المتصل في وصف الموقع.



تبع هذا الإدخال عدة صفحات من المواد المنقحة ، لكن هذا الجزء من التقرير انتهى بما يلي: "كما يمكن أن نرى ، كان هناك تواطؤ واضح بين عملاء الدولة المكسيكية مع الجماعة الإجرامية Guerreros Unidos التي تسامحت وسمحت وشاركت في أحداث عنف واختفاء للطلاب ومحاولة الحكومة إخفاء حقيقة الأحداث ".وقال التقرير "في 30 سبتمبر ذكر العقيد أنهم سيهتمون بتنظيف كل شيء وأنهم قد تولى بالفعل مسؤولية الطلاب الستة الذين بقوا على قيد الحياة."



في إفادة شاهد قُدمت إلى المحققين الفيدراليين في ديسمبر 2014 ، قال النقيب خوسيه مارتينيز كريسبو ، الذي كان متمركزًا في القاعدة في إغوالا ، إن قائد قاعدة كتيبة المشاة السابعة والعشرين في ذلك الوقت كان العقيد خوسيه رودريغيز بيريز.



بعد هطول أمطار متساقطة في وقت لاحق يوم الجمعة ، سار عائلات الطلاب المفقودين البالغ عددهم 43 طالبًا في مكسيكو سيتي مع بضع مئات من الأشخاص الآخرين كما حدث في يوم 26 من كل شهر منذ سنوات.



حمل أولياء الأمور ملصقات لوجوه أطفالهم وصفوفًا من الطلاب الحاليين من كلية المعلمين ساروا ، وصرخوا مطالبين بالعدالة وعدوا إلى 43. أعلنت لافتاتهم أن الكفاح من أجل العدالة مستمر وأكدوا: "لقد كانت الدولة".



سار كليمنتي رودريغيز من أجل ابنه كريستيان ألفونسو رودريغيز تيلومبر ، الذي كان طالبًا ثانيًا تم التعرف عليه من خلال جزء صغير من العظام المحترقة.



وقال رودريغيز إنه تم إخبار العائلات الأسبوع الماضي قبل إصدار التقرير بشأن كورونيل والطلاب الستة.

"لم يعد بالإغفال. قال عن الجيش. "لقد كانت الدولة ، وشاركت المستويات الثلاثة للحكومة".



وقال إنه لم يتم إبلاغ العائلات بأن أي من أوامر الاعتقال التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي لأفراد القوات المسلحة قد تم تنفيذها حتى الآن.



في 26 سبتمبر 2014 ، أخذت الشرطة المحلية الطلاب من الحافلات التي استولوا عليها في إغوالا. لا يزال الدافع وراء تحرك الشرطة غير واضح بعد ثماني سنوات. لم يتم العثور على جثثهم ، على الرغم من مطابقة شظايا العظام المحترقة لثلاثة من الطلاب.



في الأسبوع الماضي ، ألقى عملاء فيدراليون القبض على المدعي العام السابق خيسوس موريللو كرم ، الذي أشرف على التحقيق الأصلي. يوم الأربعاء ، أمر قاض بمحاكمته بتهمة الاختفاء القسري ، وعدم الإبلاغ عن التعذيب وسوء السلوك الرسمي. يزعم ممثلو الادعاء أن موريللو كرم ابتكر رواية كاذبة حول ما حدث للطلاب لكي يظهروا بسرعة لحل القضية.



كما قالت السلطات الأسبوع الماضي إن أوامر اعتقال صدرت بحق 20 جنديًا وضابطًا وخمسة مسؤولين محليين و 33 ضابط شرطة محليًا و 11 من ضباط شرطة الولاية بالإضافة إلى 14 من أفراد العصابة. ولم يذكر الجيش ولا النيابة عدد المشتبه بهم المحتجزين.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان رودريغيز بيريز من بين المطلوبين.



وقال والد الطالب رودريغيز إن اعتقال موريللو كرم كان خطوة إيجابية.



قال رودريغيز إن موريللو كرم "هو الذي أخبرنا أنه لا يمكن لمس الجنود". "والآن يتم اكتشاف أن الدولة هي التي شاركت".



في بيان مشترك ، قالت العائلات إن تأكيد لجنة الحقيقة على أنها "جريمة دولة" كان مهمًا بعد أن أشارت العناصر إلى ذلك على مر السنين.



ومع ذلك ، قالوا إن التقرير لا يزال غير مُرضٍ على السؤال الأكثر أهمية.



وقال البيان "الأمهات والآباء بحاجة إلى أدلة علمية لا تقبل الشك حول مصير أطفالنا". "لا يمكننا العودة إلى المنزل بإشارات أولية لا توضح بشكل كامل مكانهم وماذا حدث لهم."



أعطى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجيش المكسيكي مسؤولية هائلة. القوات المسلحة ليست فقط في قلب استراتيجيته الأمنية ، لكنها تولت إدارة الموانئ البحرية وأعطيت مسؤولية بناء مطار جديد للعاصمة وقطار سياحي في شبه جزيرة يوكاتان.



قال الرئيس مرارًا إن الجيش والبحرية هما أقل المؤسسات فسادًا ولديه ثقته.

