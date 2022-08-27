انت الان تتابع خبر إلغاء مئات الرحلات الجوية في أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقلت وكالة أنباء (لوسا) البرتغالية، عن إدارة مطارات البرتغال، "إنا"، إن "نحو 150 رحلة، كانت مقررة الجمعة والسبت، ألغيت، الأمر الذي أثر في مطاري لشبونة وبورتو، بالإضافة إلى مطارات أخرى أصغر حجما، بسبب إضراب الطواقم الأرضية احتجاجا على الأجور".



وكانت نحو 180 رحلة جوية في البرتغال وإسبانيا، قد أُلغيت، الليلة الماضية، بسبب إضراب الطواقم الجوية وعمال الأمتعة، على ما قال مسؤولون في شركات طيران ومطارات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاضطراب في هذا القطاع خلال موسم الصيف المزدحم.



ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى مساء غد الأحد.



واضطرت شركة الطيران المنخفضة التكلفة، "راين إير"، المتضررة أصلا من الإضرابات في إسبانيا، إلى إلغاء نحو 100 رحلة، خلال اليومين المقبلين.



وفي البرتغال، طالب المضربون بـ"رفع فوري للأجور" للسماح للموظفين بـ"استعادة قوتهم الشرائية"، على ما أفاد به بيان من النقابة الوطنية لعمال الطيران المدني، والتي دعت إلى الإضراب.



ويتهم المضربون الشركة بتوقيف التدرج المهني، وعدم احترام حقوق العمل فيما يتعلق بالامتيازات خلال أيام العطل.



وتشغل "بورتواي" 2500 موظف، وتملك 100 بالمئة من أصول "إنا"، المتفرعة من الشركة الفرنسية فينسي.



وأكدت الشركة أن الإضراب "غير مسؤول"، لأنه يتزامن مع "وقت يشهد حركة كبيرة في قطاعي الطيران والسياحة"، المهمين جدا للاقتصاد البرتغالي.



وبينت النقابات أن الإضراب "نجح بنسبة 90 بالمئة في لشبونة، و85 بالمئة في بورتو"، وتأثرت مطارات كل من "فونشال" في جزيرة "ماديرا"، و"فارو" في المنطقة السياحية في "ألغارف" جنوبي البلاد، بصورة أقل بالإضراب.



وفي إسبانيا، قالت "أيبيريا إكسبرس"، الشركة المنخفضة التكلفة، التابعة لشركة النقل الوطنية في البلاد، إنها "ألغت 24 رحلة داخلية اعتبارا من غد الأحد"، عندما بدأت الطواقم الجوية إضرابا لمدة 10 أيام للمطالبة بزيادة الرواتب، لافتة إلى أن إلغاء الرحلات جوية داخل إسبانيا، في الفترة الممتدة من 28 - 30 آب الحالي ، سيؤثر على ثلاثة آلاف مسافر.