FBI: "ترامب خلط وثائق شديدة السرية بصحف ومجلات"

انت الان تتابع خبرFBI: : "ترامب خلط وثائق شديدة السرية بصحف ومجلات" والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتوى 14 صندوقًا من أصل 15 صندوقًا تم استرداده من ممتلكات الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في وقت مبكر من هذا العام على وثائق سرية ، كثير منها سري للغاية ، ومختلط بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة ، وفقًا لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالية الصادرة يوم الجمعة.لم يُصرح بأي مساحة في ملكية ترامب مار-أ-لاغو لتخزين المواد السرية ، وفقًا لأوراق المحكمة ، التي أوضحت الأساس المنطقي لمكتب التحقيقات الفيدرالي للبحث في العقار هذا الشهر ، بما في ذلك "السبب المحتمل للاعتقاد بأن الدليل على العرقلة سيتم إثباته".تقدم الشهادة المؤلفة من 32 صفحة - التي تم تنقيحها بشدة لحماية سلامة الشهود والمسؤولين عن إنفاذ القانون و "نزاهة التحقيق الجاري" - الوصف الأكثر تفصيلاً حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في Mar-a-Lago بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض. كما يكشف عن خطورة مخاوف الحكومة من أن الوثائق كانت هناك بشكل غير قانوني.توضح الوثيقة كيف أن الاحتفاظ العشوائي بسجلات حكومية سرية للغاية ، والفشل الواضح في حمايتها على الرغم من توسلات المسؤولين الأمريكيين لأشهر ، قد عرّض ترامب لخطر قانوني جديد تمامًا كما وضع الأساس لخوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى في عام 2024.كتب أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في الصفحة الأولى من الشهادة: "تجري الحكومة تحقيقًا جنائيًا بشأن الإزالة غير الصحيحة للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها ، فضلاً عن الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية".تُظهر الوثائق التي تم الإعلان عنها سابقًا أن الوكلاء الفيدراليين يحققون في الانتهاكات المحتملة لقوانين فيدرالية متعددة ، بما في ذلك القانون الذي يحكم جمع المعلومات الدفاعية أو نقلها أو فقدانها بموجب قانون التجسس. تتناول القوانين الأخرى إخفاء السجلات أو تشويهها أو إزالتها وتدمير السجلات أو تغييرها أو تزويرها في التحقيقات الفيدرالية.لطالما أصر ترامب ، على الرغم من الأدلة الواضحة على عكس ذلك ، على أنه تعاون بشكل كامل مع المسؤولين الحكوميين. وقد حشد الجمهوريين خلفه من خلال تصوير البحث على أنه مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار باحتمالات إعادة انتخابه. وكرر تلك الامتناع على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به يوم الجمعة ، قائلاً إنه وممثليه على علاقة عمل وثيقة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي و "أعطوهم الكثير".كرر محاموه في وقت متأخر من يوم الجمعة طلبهم تعيين سيد خاص مستقل لمراجعة الوثائق المأخوذة من المنزل ، قائلين إن الإفادة الخطية المنقحة لا تعطي ترامب معلومات كافية حول سبب إجراء البحث أو المواد التي تمت إزالتها.لا تقدم الإفادة الخطية تفاصيل جديدة حول 11 مجموعة من السجلات السرية التي تم استردادها خلال البحث في 8 أغسطس في Mar-a-Lago ولكنها تتعلق بدلاً من ذلك بمجموعة منفصلة من 15 صندوقًا استعادتها إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية من المنزل في يناير. وبحسب الإفادة ، أرسل الأرشيف الأمر إلى وزارة العدل ، مشيرًا في إحالته إلى أن المراجعة أظهرت "الكثير" من المواد السرية.قدمت الشهادة القضية للقاضي بأن البحث عن Mar-a-Lago كان ضروريًا بسبب المواد شديدة الحساسية الموجودة في تلك الصناديق الخمسة عشر. تقول الإفادة الخطية إن من بين 184 وثيقة تحمل علامات التصنيف ، كان 25 منها على مستوى سري للغاية. كان لدى البعض علامات خاصة تشير إلى أنها تضمنت معلومات من مصادر بشرية شديدة الحساسية أو مجموعة "إشارات" إلكترونية مصرح بها من قبل محكمة استخبارات خاصة.وقد تم خلط بعض هذه السجلات السرية مع وثائق أخرى ، بما في ذلك الصحف والمجلات والمطبوعات المتنوعة ، حسبما جاء في الشهادة الخطية ، نقلاً عن خطاب من الأرشيف.وقال دوجلاس لندن ، وهو ضابط كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية ومؤلف كتاب The Recruiter ، إن هذا يظهر عدم احترام ترامب للضوابط. وقال: "من قواعد التصنيف عدم الخلط بين السرية وغير المصنفة حتى لا تكون هناك أخطاء أو حوادث".تُظهر الإفادة الخطية كيف تم تفويض الوكلاء بالبحث في مساحة كبيرة من Mar-a-Lago ، بما في ذلك "مكتب 45" الرسمي بعد الرئاسة ، وغرف التخزين وجميع المناطق الأخرى التي يمكن تخزين الصناديق أو المستندات فيها. لم يقترحوا مناطق البحث في الممتلكات المستخدمة أو المستأجرة من قبل أعضاء Mar-a-Lago ، مثل أجنحة الضيوف الخاصة.قدم مكتب التحقيقات الفدرالي الإفادة الخطية ، أو الإفادة تحت القسم ، إلى القاضي حتى يتمكن من الحصول على مذكرة تفتيش ممتلكات ترامب. تحتوي الإقرارات عادةً على معلومات حيوية حول التحقيق ، حيث يوضح الوكلاء مبررًا لسبب رغبتهم في البحث عن موقع معين ولماذا يعتقدون أنه من المحتمل أن يعثروا على دليل على جريمة محتملة هناك.تظل المستندات مختومة بشكل روتيني أثناء التحقيقات المعلقة. لكن في اعتراف بالاهتمام العام غير العادي بالتحقيق ، أمر قاضي الصلح الأمريكي بروس راينهارت ، يوم الخميس ، وزارة العدل بنشر نسخة منقحة من الشهادة الخطية.في وثيقة منفصلة تم الكشف عنها يوم الجمعة ، قال مسؤولو وزارة العدل إنه من الضروري تنقيح بعض المعلومات "لحماية سلامة وخصوصية عدد كبير من الشهود المدنيين ، بالإضافة إلى موظفي إنفاذ القانون ، وكذلك لحماية نزاهة تحقيق."تم تنقيح النصف الثاني من الإفادة الخطية بالكامل تقريبًا ، مما يجعل من المستحيل تحديد نطاق التحقيق أو إلى أين يمكن أن يتجه. لا يكشف عن الأفراد الذين قد يخضعون للتحقيق ولا يحل الأسئلة الأساسية ، مثل سبب نقل وثائق سرية للغاية إلى Mar-a-Lago بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس على الرغم من أن المعلومات السرية تتطلب تخزينًا خاصًا.التزم حلفاء ترامب الجمهوريون في الكونجرس الصمت إلى حد كبير يوم الجمعة مع ظهور الإفادة الخطية ، وهي علامة أخرى على إحجام الحزب الجمهوري عن التخلي عن الرئيس السابق ، الذي لا تزال قبضته على الحزب قوية خلال موسم الانتخابات النصفية. طالب كلا الحزبين بمزيد من المعلومات حول البحث ، حيث يسعى المشرعون إلى الحصول على إحاطات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بمجرد عودة الكونجرس من العطلة الصيفية.على الرغم من أن المتحدث باسم ترامب سخر من التحقيق ووصفه بأنه "كل شيء سياسي" ، إلا أن الإفادة الخطية توضح أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن المرة الأولى التي يعرب فيها تطبيق القانون الفيدرالي عن مخاوفه بشأن السجلات. على سبيل المثال ، قام كبير مسؤولي مكافحة التجسس بوزارة العدل بزيارة مارالاغو الربيع الماضي لتقييم كيفية تخزين الوثائق.تتضمن الإفادة مقتطفات من خطاب بتاريخ 8 حزيران (يونيو) ذكر فيه مسؤول في وزارة العدل محامي ترامب بأن Mar-a-Lago لم يتضمن موقعًا آمنًا مرخصًا به للاحتفاظ بسجلات سرية. طلب المسؤول تأمين الغرفة في الحوزة حيث تم تخزين المستندات ، وأن الصناديق التي تم نقلها من البيت الأبيض إلى Mar-a-Lago "يتم الاحتفاظ بها في تلك الغرفة في حالتها الحالية حتى إشعار آخر".بلغ ذروته في 8 أغسطس بحث حيث استعاد الوكلاء 11 مجموعة من السجلات السرية.كما تقدم الوثيقة التي تم الكشف عنها يوم الجمعة نظرة ثاقبة في الحجج التي من المتوقع أن يقدمها الفريق القانوني لترامب. وهي تتضمن رسالة من محامي ترامب إم. إيفان كوركوران يؤكد فيها أن الرئيس لديه "سلطة مطلقة" لرفع السرية عن الوثائق وأن "الإجراءات الرئاسية التي تنطوي على وثائق سرية لا تخضع لعقوبة جنائية".قال مارك زيد ، محامي الأمن القومي المخضرم الذي انتقد ترامب لتعامله مع معلومات سرية ، إن الرسالة كانت "خاطئة بشكل صارخ" لتأكيد أن ترامب يمكن أن يرفع السرية عن "أي شيء وكل شيء".وقال زيد "هناك بعض الدفاعات القانونية والفنية فيما يتعلق بأحكام معينة في قانون التجسس ما إذا كان سيطبق على الرئيس". "لكن بعض هذه الأحكام لا تميز من شأنه أن يثير دفاعًا".بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن الإفادة الخطية حاشية سفلية من وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كتبها مشيرة إلى أن أحد القوانين التي ربما تم انتهاكها لا يستخدم حتى مصطلح "معلومات سرية" ولكنه يجرم بدلاً من ذلك الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات الدفاع الوطني.