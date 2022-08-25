انت الان تتابع خبر تفشي إنفلونزا الطماطم في الهند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تم اكتشاف عدوى فيروسية جديدة لدى عشرات الأطفال في ولاية كيرالا ، والآن أيضًا في تاميل نادو وأوديشا.



تفشت عدوى فيروسية جديدة يشار إليها باسم إنفلونزا الطماطم ، والتي تم اكتشافها لأول مرة لدى الأطفال في ولاية كيرالا جنوب الهند في مايو ، إلى ولايتين أخريين.



وفقًا لمقال نشر في مجلة لانسيت للطب التنفسي ، تم تشخيص 82 طفلاً دون سن الخامسة بالفيروس في ولاية كيرالا اعتبارًا من 26 يوليو.



تم الآن الإبلاغ عن حالات في ولاية تاميل نادو المجاورة وفي أوديشا في الشرق ، حيث أصيب أطفال تبلغ أعمارهم تسع سنوات ، على الرغم من أن الفيروس عادة ما يصيب الأطفال دون سن الخامسة.



لا يزال العلماء يحاولون تحديد ماهية هذا الفيروس بالضبط. يشار إليها باسم أنفلونزا الطماطم بسبب البثور الحمراء المؤلمة التي تنتجها على الجسم ، وهي معدية للغاية. الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص لأنه ينتشر بسهولة من خلال الاتصال الوثيق ، مثل عن طريق الحفاضات أو لمس الأسطح غير النظيفة أو وضع الأشياء في الأفواه.



"العدوى الفيروسية النادرة في حالة متوطنة وتعتبر غير مهددة للحياة ؛ ومع ذلك ، بسبب التجربة المروعة لوباء Covid-19 ، فإن الإدارة اليقظة أمر مرغوب فيه لمنع المزيد من تفشي المرض.يقول الأطباء إن تشخيص أنفلونزا الطماطم أمر صعب لأن أعراضه تشبه إلى حد بعيد أعراض مرض كوفيد ، والشيكونغونيا ، وحمى الضنك. النوعان الأخيران شائعان في الهند خلال موسم الأمطار وينتشران عن طريق البعوض. ينتشر الشيكونغونيا بشكل خاص في ولاية كيرالا.



تقول مقالة لانسيت إن أنفلونزا الطماطم يمكن أن تكون أثرًا لاحقًا للشيكونغونيا أو حمى الضنك لدى الأطفال وليس عدوى فيروسية.



ويضيف: "يمكن أن يكون الفيروس أيضًا نوعًا جديدًا من أمراض اليد والقدم والفم الفيروسية ، وهو مرض معدي شائع يستهدف في الغالب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات والبالغين الذين يعانون من نقص المناعة ، وقد أظهرت بعض دراسات الحالة أيضًا اليد والقدم والفم المرض في البالغين المؤهلين مناعيا ".



وقالت الدكتورة سونيلا جارج ، مسؤولة صحية كبيرة في حكومة دلهي: "أوافق على أن تشيكينجونيا وحمى الضنك يمكن أن يتركا الأطفال عرضة للإصابة بأنفلونزا الطماطم لأن أجهزتهم المناعية أضعف. ليس لدينا أي حالات في دلهي حتى الآن وأنا واثق من أنها لن تصبح مشكلة ".



يأتي انتشار أنفلونزا الطماطم في الوقت الذي سجلت فيه الهند ارتفاعًا ثابتًا في حالات الإصابة بفيروس كوفيد في الأسابيع القليلة الماضية ، إلى جانب حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير.



وقال البروفيسور ديليب مافالانكار ، من معهد الصحة العامة في جانديناغار: "إنفلونزا الخنازير قد انخفضت خلال كوفيد ، لكنها الآن تتزايد مرة أخرى في المدن الكبرى. ولكن نظرًا لأن الاختبار باهظ التكلفة ، يتم اختبار عدد قليل من الأشخاص لذلك وبالتالي فإن الأرقام غير واضحة ".