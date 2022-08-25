انت الان تتابع خبر الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم عشرات المستوطنين، الخميس، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الخميس، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت المصادر محلية فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية.



وكانت جمعيات استيطانية متطرفة، قد أطلقت الأريعاء، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك.



ويأتي ذلك وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.



ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.



وأصيب فجر الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا، خلال مواجهات في مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا" بإصابة شاب في القدم خلال مواجهات اندلعت فجرا مع قوات الاحتلال، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.