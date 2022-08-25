انت الان تتابع خبر عاجل.. بيان الجيش الأمريكي بشأن ضربة دير الزور في سوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا عاجلاً قالت فيه إن أحد الجنود الأمريكيين أصيب خلال الضربة الجوية التي شنتها طائرات استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور في سوريا فجر أمس الأربعاء.

وقال البيان: “قواتنا ردت على هجمات صاروخية على موقعين في دير الزور في سوريا ودمرنا 3 سيارات ومعدات تستخدم لإطلاق الصواريخ”.

وأضاف: “تقييمات أولية تؤكد مقتل 2 أو 3 من المسلحين المدعومين من إيران في دير الزور في سوريا جراء ردنا على الهجمات الأخيرة”.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن تسعة مستودعات للذخيرة ومخابئ تخزين في محافظة دير الزور أصيبت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأفادت تقارير بمقتل ستة أشخاص في الغارات الأمريكية وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشن الغارات “لحماية قوات أمريكية” في سوريا بعد العديد من الهجمات التي يشتبه أن جماعات مرتبطة بإيران تقف وراءها.