انت الان تتابع خبر امرأة بملابس فاضحة أمام "الأقصى" والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المختص في شؤون القدس ناصر الهدمي: إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تنظر لأي قداسة إسلامية للمسجد الأقصى، وتسمح بدخول مستوطنات وسائحات بملابس فاضحة.



وأكد الهدمي أن اقتحام الأقصى بلباس فاضح من "المظاهر المسيئة لحرمة المسجد وقداسته، وتشكل ازدراءً للدين الإسلامي الذي يمنع هكذا مظاهر في الشارع، فكيف بالمسجد الأقصى ثالث أقدس مساجد المسلمين.



وبين أن هذا التعدي يضاف إلى كافة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وعلى رأسها وجود سلطات الاحتلال داخله وسماحها للمستوطنين المتطرفين باقتحامه بشكل يومي.



وحذر الهدمي من خطورة ما يجري بحق الأقصى، قائلًا: إن "باب الشرور يكمن في سيطرة الاحتلال على المسجد المبارك، وسماحه باقتحامه واستباحته".



وأثارت صورة لمقتحمة للمسجد الأقصى غضب الفلسطينيين، حينما ظهرت فيها وهي تجلس على درجات البائكة الشرقية في المسجد، بملابس فاضحة، معلقة أنها في القدس "عاصمة إسرائيل".



