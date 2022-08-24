انت الان تتابع خبر تعليق عمل رئيس الوزراء التايلاندي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت المحكمة الدستورية في تايلاند تعليق عمل رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، لحين البت في قضية "انتهاء ولايته البالغة 8 سنوات".



ووافقت المحكمة على الاستماع إلى القضية التي رفعتها أحزاب في المعارضة تقول إن برايوت الذي تولى السلطة اثر انقلاب عام 2014 وصل إلى الحد الأقصى لولايته البالغ 8 سنوات.



ووفقاً لوكالة أنباء تايلاند، حكمت لجنة من القضاة بـ 5 إلى 4 لصالح إيقافه عن العمل، بدءاً من اليوم الأربعاء. إلى أن تصدر المحكمة حكمها المتوقع في أيلول.



ومن المرجح أن يشغل نائب رئيس الوزراء، براويت وونغسوون، منصب رئيس الوزراء المؤقت وفقا لخط الخلافة الوزاري.