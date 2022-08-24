انت الان تتابع خبر إيران: لا علاقة لنا بالضربات الأميركية في سوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفاد بيان لوزارة الخارجية الايرانية، الأربعاء، على عدم وجود رابط بينها وبين المجموعات التي استهدفتها الولايات المتحدة في شرق سوريا، معتبرة أن هذه الضربات تشكل "انتهاكا" لسيادة دمشق.



وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، إن "هذا الاعتداء الجديد للجيش الأميركي على الشعب السوري، اعتداء إرهابي ضد المجموعات الشعبية والمقاتلين ضد الاحتلال" في إشارة للقوات الأميركية بشرق البلاد، نافيا "أن تكون المجموعات تابعة" لطهران.



وذكر الجيش الأميركي الثلاثاء، أنه نفذ ضربة في دير الزور بسوريا استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.



وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان، إن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران.



واستشهدت بحادث من هذا القبيل وقع في 15 أغسطس/آب، قالت رويترز إنه اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع يديره التحالف ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة لم يوقع إصابات.