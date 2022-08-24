انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى في تل رفعت السورية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -لقي شخصان (مدني وعسكري) مصرعهما وأصيب آخرون، جراء قصف نفذته مسيرة للجيش التركي في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي السوري، وفق مصادر محلية.



وأفاد مراسل RT بأن "المسيرة التركية قصفت نقطة عسكرية للجيش السوري في سوق تل رفعت".



وحسب المعطيات الأولية، فإن القتلى هما عسكري ومدني، فيما أصيب 7 آخرين.