انت الان تتابع خبر في ذكرى الاستقلال .. أوكرانيا تستعد للضربات الروسية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستعد أوكرانيا لضربات وحشية محتملة، حيث الأربعاء ذكرى مرور 31 عامًا على انفصال البلاد عن الاتحاد السوفيتي، كما يصادف ذكرى ستة أشهر من الحرب الدائرة مع روسيا حالياً.قال زيلينسكي متحدثًا خلال خطاب وطني مساء الثلاثاء: "غداً يوم مهم لنا جميعا. وهذا هو السبب في أن هذا اليوم ، للأسف، مهم أيضًا لعدونا. يجب أن ندرك أن الاستفزازات الروسية البشعة والضربات الوحشية ممكنة".وحظرت السلطات التجمعات الجماهيرية في كييف حيث حذر مسؤولون غربيون وأوكرانيون من أن روسيا تستعد لمهاجمة العاصمة مرة أخرى.أبانت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها تعتقد أن روسيا ستستهدف البنية التحتية المدنية والحكومية في الأيام القليلة المقبلة، وقال الرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي ، إن لديه معلومات من أجهزة المخابرات الأوكرانية والشركاء الدوليين بأن هناك تهديدًا متزايدًا، كما نصحت وزارة الدفاع الأوكرانية الأوكرانيين بتوخي الحذر بشكل خاص في يوم الاستقلال ، مشيرة إلى التهديد بهجمات صاروخية و "استفزازات" من روسيا.أندريه يوسوف ، رئيس مديرية المخابرات بالوزارة ، قال عبر التلفزيون الرسمي الأوكراني: "هاجمت روسيا، ونظام بوتين، استقلال أوكرانيا، وأوكرانيا المستقلة، إنهم مهووسون حقًا بالتواريخ والرموز، لذلك سيكون من المنطقي أن نكون على أهبة الاستعداد، ونحن مستعدون لأي هجوم في يوم الاستقلال".