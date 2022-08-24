انت الان تتابع خبر الجيش الأميركي ينفذ ضربة على جماعات إيرانية بسوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نفذ الجيش الأميركي، الثلاثاء، ضربة استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني، في دير الزور بسوريا.



وتهدف هذه الضربات إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران، وفق بيان للقيادة المركزية للجيش الامريكي.



واستشهدت بحادث من هذا القبيل وقع في 15 أغسطس/آب قالت رويترز إنه اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع يديره التحالف ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة لم يوقع إصابات.



ولم يذكر البيان عن الضربة الأميركية يوم الثلاثاء ما إذا كانت هناك إصابات.