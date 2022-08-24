هؤلاء براءة من الاستغناء عنهم بالكويت.. خلاص الإنذار في أول سبتمبر

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هؤلاء براءة من الاستغناء عنهم بالكويت وتطبيق القرار في سبتمبر

الموظف غير الكويتي ولكن أمه كويتية.

الموظفين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

الموظفين غير محدودي الجنسية.

المقيمين بشكل دائم في الكويت “البدون”، ولكن بشرط تسجيلهم عند الجهاز المركزي لمعالجة كل أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني.

موظفو الخدمات “سائق وخدمات مناولة.

و50% من موظفي إدارة الجنائز الذين يعملون في المقابر.

خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية

رياض - احمد صلاح - قام مصدر في الإتحاد العام للمصريين بالخارج، بالإعلان عن الفئات التي يتم استثنائها من خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية داخل بلدية الكويت، وهي من أبرز القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً.

وحرت وزيرة بلدية الكويت على وضع خطة زمنية مكونة من 3 مراحل، وذلك لتكويت الوظائف في البلدية وإنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين خلال أسبوع: