خطابات نارية في وداع داريا

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رياض - احمد صلاح - اصطف مئات الأشخاص في موسكو لإحياء ذكرى داريا دوجينا ، الابنة المقتولة لأحد أبرز المفكرين القوميين في روسيا ، وأشادوا بها باعتبارها شهيدة يجب أن يُثأر موتها بالنصر في الحرب في أوكرانيا.



وقُتلت دوجينا ابنة القومي المتطرف الكسندر دوجين يوم السبت في هجوم بسيارة ملغومة خارج العاصمة. واتهمت موسكو وكالات المخابرات الأوكرانية بالتدبير لقتلها ، وهو ما نفته كييف.



قال والدها ، دوجين ، 60 عامًا ، الذي دافع على مدى عقود من أجل إنشاء دولة روسية جديدة تضم أراضي دول من بينها أوكرانيا ، للمشيعين أن ابنته "ماتت من أجل الشعب ، وماتت من أجل روسيا".



قال دوجين: "لا يمكن تبرير الثمن الباهظ الذي يتعين علينا دفعه إلا من خلال تحقيق أعلى إنجاز ، انتصارنا".



عاشت من أجل النصر ، وماتت من أجل النصر. انتصارنا الروسي ، حقيقتنا ، إيماننا الأرثوذكسي ، دولتنا ".



وأعقبت وفاة دوجينا مساء السبت دعوات من النخبة السياسية في موسكو لتجديد الضربات على أوكرانيا ، وأثارت مخاوف في كييف من هجمات جديدة تتزامن مع يوم الاستقلال الأوكراني يوم الأربعاء.



قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) يوم الاثنين إن مواطنة أوكرانية وصلت إلى روسيا في أواخر يوليو مع ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا ، كانت وراء مقتل دوجينا. وقال مكتب الأمن الفيدرالي إنه بعد القتل ، هربت المرأة وابنتها عبر الحدود إلى إستونيا. ونفت أوكرانيا مرارا تورط كييف في تفجير السيارة ورفضت إستونيا الادعاء الروسي ووصفته بأنه "استفزاز".



وحضر مراسم الجنازة ، التي أقيمت في قاعة بالمركز التلفزيوني في موسكو يوم الثلاثاء ، عدد من رجال الأعمال المؤيدين للكرملين وكبار السياسيين الروس. وتحدث قادة برلمانيون من الأحزاب الثلاثة الرئيسية الموالية للكرملين في الخدمة ، مشيدين على دوجينا ووصفها بأنها وطنية وتعهدوا بملاحقة من أمروا بقتلها.



وصف كونستانتين مالوفيف ، وهو رجل أعمال ثري مؤيد للكرملين ومحافظ مقرب من عائلة دوجين ، دوجينا بالشهيدة التي سيجعل موتها روسيا "أقوى" في حربها ضد أوكرانيا.



"إن الأشخاص الذين يقاتلون ضدنا لا يفهمون أن الشعب الروسي ليس فقط من أولئك الأحياء الآن ، بل يتكون من أولئك الذين عاشوا قبلنا وسيعيشون بعد ذلك. وسنكون أقوى بدماء شهدائنا.



وقال: "وبفضل النهاية المفاجئة لمحبوبتنا العزيزة داشا [داريا] سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب".



في خطاب آخر ، دعا ليونيد سلوتسكي ، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي القومي لروسيا ، الروس إلى الاتحاد قائلاً: "بغض النظر عن أحزابنا السياسية وإيماننا وعمرنا ، يمكن أن يكون هناك نهج واحد فقط: دولة واحدة ، واحدة الرئيس ، انتصار واحد ".



أثارت كلمات سلوتسكي على الفور مقارنات على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية بشعار الحقبة النازية سيئ السمعة: "شعب واحد ، إمبراطورية واحدة ، وقائد واحد"



وكان من بين الحاضرين أيضًا يفغيني بريغوزين ، وهو رجل أعمال مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفلاديمير بوتين الذي يخضع لعقوبات غربية بسبب علاقاته بمجموعة واغنر العسكرية الخاصة.



كانت داشا حجر الأساس لعظمة روسيا وقوة روسيا. وقال بريغوزين للصحفيين خارج الجنازة إن حقيقة أنهم حاولوا ضرب هذا الحجر فقط جعل الأساس أقوى.



كما أشاد التلفزيون الرسمي الروسي ، الذي بث تغطية واسعة النطاق للجنازة ، بدوجينا ووصفها بأنها شهيدة.



قال المعلق السياسي أليكسي موخين في القناة الأولى: "أعتقد أن داشا دوجينا هي جان دارك".



في يوم الاثنين ، منح بوتين دوجينا بعد اغتيالها وسام الشجاعة ، وكتب في رسالة تعزية مفادها أن لديها "قلبًا روسيًا حقيقيًا: طيباً ومحباً ومتعاطفاً ومنفتحاً".





