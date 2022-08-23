انت الان تتابع خبر نظرة على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلال مؤتمر مخصص للقرم، وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتحرير شبه الجزيرة من الاحتلال الروسي، وقال إن "كل شيء بدأ هناك وسينتهي هناك".- خلال المؤتمر نفسه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد الغرب لدعم كييف على المدى الطويل في حربها ضد الغزو الروسي في مداخلة عبر الفيديو، بينما طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العالم بعدم الاعتراف بضمّ روسيا لأراض أوكرانية جديدة.- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن حزمة جديدة من العقوبات على 62 شخصية روسيا، تقول أوتاوا إنهم يدعمون فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا.- قال كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن موسكو ستردّ "بلا رحمة" على المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر القومي المتشدد المؤيد للكرملين، ألكسندر دوغين.- قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الثلاثاء إن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا، حيث أثار القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مخاوف من وقوع حادث نووي كارثي.- تحتفل أوكرانيا غداً الأربعاء بذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي وحظرت كييف الاحتفالات العامة خشية ضربات روسية لمدة أربعة أيام. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن موسكو قد تحاول القيام "بشيء بشع للغاية" في الفترة التي تسبق الذكرى الحادية والثلاثين للاستقلال، والتي تصادف أيضاً مرور نصف عام على غزو روسيا.- قال مسؤول أمريكي الإثنين إن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة.- يستمر القلق بشأن مصير محطة زابوريجيا النووية. ففيما طلبت روسيا اجتماعاً لمجلس الأمن، الثلاثاء، للنظر في هذه المسألة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشطن طلب من موسكو وقف عملياتها العسكرية داخل أو بالقرب من المحطة النووية الأكبر في أوروبا.