انت الان تتابع خبر قتل طفلة .. ليلة دامية تشهدها ليفربول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قُتلت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات بالرصاص في ليفربول في ذكرى مقتل طفل آخر في أحدث حالة "مدمرة" من العنف المسلح في جميع أنحاء المدينة.قالت شرطة ميرسيسايد إن شخصين آخرين في المستشفى مصابين بطلقات نارية بعد أن حضر الضباط منزلاً في شارع كينغشيث ، نوتي آش ، ليلة الاثنين.وجاءت جريمة القتل ، التي قيل إن رجلًا مجهولًا أطلق فيها النار من مسدس داخل العقار ، بعد 15 عامًا من اليوم التالي لقتل ريس جونز البالغ من العمر 11 عامًا في كروستث.وبدأ المحققون تحقيقا في جريمة قتل ، وصباح الثلاثاء ظل تواجد مكثف للشرطة في مكان الحادث ، حيث وصف السكان الحادث بأنه "مدمر".تم العثور على الفتاة البالغة من العمر تسع سنوات مصابة بعيار ناري في الصدر عندما حضر الضباط مكان الحادث حوالي الساعة 10 مساءً ، وتم نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى ، حيث توفيت.وأضافت القوة أن رجلا أصيب أيضا بطلقات نارية في جسده ، فيما أصيبت امرأة بعيار ناري في يدها خلال الحادث الذي وقع في المنزل.وذكرت شرطة ميرسيسايد أنهما تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.وقالت القوة إنه يتم إجراء تحقيقات من منزل إلى منزل وكاميرات المراقبة والطب الشرعي ، بينما يتم وضع طوق أمني.وقالت مساعدة رئيس الشرطة جيني سيمز: "هذه حادثة مروعة حقًا تم فيها إطلاق النار بشكل مأساوي على طفلة بريئة وماتت للأسف."أفكارنا وتعازينا لعائلتها وأصدقائها في هذا الوقت الصعب للغاية. لا ينبغي أبدًا أن يعاني أي والد من فقدان طفل في هذه الظروف المروعة.هذه الجريمة مقيتة ويجب على مجتمعاتنا أن تتقدم وتخبرنا من المسؤول عنها."هذا الشخص الجبان لا يستحق أن يسير في الشوارع وأود أن أحث أولئك الذين يعرفون أي شيء على التحدث إلينا وإخبارنا بما يعرفونه حتى نتمكن من وضع الشخص المسؤول خلف القضبان حيث ينتمي".يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات القتل التي استخدمت فيها أسلحة نارية وسكاكين حول ميرسيسايد.في نفس ليلة إطلاق النار على كنوتي آش، تم القبض على رجلين بسبب طعن مميت لامرأة في الخمسينيات من عمرها في Cherryfield Drive ، كيركبي.وفي حادثة منفصلة ، لقيت آشلي ديل ، العاملة في مجلس Knowsley ، البالغة من العمر 28 عامًا ، مصرعها بعد إطلاق النار عليها في منطقة Old Swan بليفربول في الساعات الأولى من يوم الأحد.تبحث الشرطة أيضًا عن شخصين فروا على دراجتين كهربائيتين بعد إطلاق النار المميت على رجل في أوائل العشرينات من عمره في مدينة توكستث الداخلية في أواخر يوم 16 أغسطس.كانت هناك سلسلة من القضايا البارزة التي وقع فيها ضحايا من الأطفال في أعمال عنف بالبنادق والسكاكين في جميع أنحاء المدينة.في الشهر الماضي ، سُجن صبي مراهق بتهمة قتل آفا وايت البالغة من العمر 12 عامًا ، والتي قُتلت طعناً في وسط المدينة بعد خلاف حول مقطع فيديو على Snapchat في نوفمبر الماضي.في عام 2021/2022 ، كان هناك 17 قتيلًا في جميع أنحاء المنطقة ، وفقًا لأحدث أرقام وزارة الداخلية.وفقًا للبيانات ، تزايدت الجرائم العنيفة في جميع أنحاء ميرسيسايد باستمرار في السنوات الأخيرة.كان هناك 68720 حالة عنف ضد الشخص خلال نفس الفترة الزمنية ، وهو رقم يتصاعد على أساس سنوي ، ارتفاعًا من 45848 حالة مسجلة في 2018/2019.ردا على جريمة القتل الأخيرة ، قالت باولا باركر ، عضوة البرلمان العمالي عن ليفربول ويفرتري ، لبي بي سي بريكفاست: "من الواضح أنها مدمرة وتأتي بعد 15 عامًا من مقتل ريس جونز بلا معنى في شوارع مدينتنا أيضًا. إنه غير مقبول على الإطلاق وهذا العنف الطائش يجب أن يتوقف."أعتقد ، كمدينة ، أننا نجتمع في المحن وأعلم أن الناس في ليفربول سيكونون مرعوبين للغاية هذا الصباح."وأضافت السيدة باركر أن الأمر استغرق "سنوات عديدة" لتحقيق العدالة لريس وحثت أي شخص لديه معلومات على الاتصال بشرطة ميرسيسايد.قالت: "لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك لعائلة هذه الفتاة الصغيرة".وقالت أم تعيش في الجوار ، طلبت عدم ذكر اسمها ، إن إطلاق النار جعلها تقلق على أطفالها."لدي أربعة أولاد ، ولكي يحدث هذا على عتبة بابنا أمر صادم."الشوارع هنا مليئة دائمًا بالأطفال الذين يلعبون."أفاد موقع Liverpool Echo أن الضباط أضاءوا الأضواء على المنازل خلال الليل وقاموا بدوريات في المنطقة المحيطة ، بعضهم سيرًا على الأقدام والبعض الآخر بالسيارة.كما تم رصد كلاب بوليسية وعربات للطب الشرعي بالقرب من المنزل حيث قيل إن إطلاق النار قد وقع ، مع اهتزاز واضح للسكان.