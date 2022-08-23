انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء العراقي يقطع زيارته ويعود للعراق .. ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن :" رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قطع زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد إثر تطورات أحداث العراق، ومن أجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".وحذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض العراق لمخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب، وفق المكتب.وطالب جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.ودعا الكاظمي، إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.ويُعقد لقاء خماسي عربي تشاوري الثلاثاء، في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري، وسيُشارك فيه جلالة الملك عبدالله الثاني وقادة دول مصر والبحرين والإمارات والعراق.ووسّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم الثلاثاء، إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.