انت الان تتابع خبر بحضور الملك وقادة عرب .. السيسي يفتتح "ريجال هايتس" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، منتجع ريجال هايتس، بحضور قادة الأردن والإمارات والبحرين والعراق.



ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أن الرئيس السيسي تفقد وضيوف مصر مدينة العلمين الجديدة ومنتجع "ريجال هايتس" ومرافقه السياحية.



وبحسب في الصور التي نشرها راضي، فقد رافق السيسي في جولته كل من جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



