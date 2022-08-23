انت الان تتابع خبر وزراة الدفاع الروسية تُقصي “فاغنر” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة، لطالما سمعنا عنها في وسائل الإعلام، ولطالما تحدث عنها الغرب وحتى عبر عن استيائه منها، لما تشكله من خطر عليه، فبدءًا من إنجازات سوريا في الحرب ضد الإرهاب، مرورًا بتمكين ودعم وحماية الجيش الوطني في ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تقدم نوعي وملفت في العملية العسكرية الروسية الخاصة بإقليم الدونباس في أوكرانيا.

الإنجازات والنجاحات وضعت هذه المجموعة تحت عدسة وزارة الدفاع الروسية، التي رأت في “فاغنر” قوة عسكرية صاعدة، قد تضع الجيش الروسي في ظلالها وتقلل من نفوذه أو “هيبته”، لذلك أعطي الأمر بتقليص وجود وحدات الـ”فاغنر” خارج نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخير دليل على ذلك، شروع وزارة الدفاع في تقليص دور فاغنر في ليبيا، وهو ما توقعه المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، الذي أكد بأن وزارة الدفاع الروسية، أخطرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ببدء انسحاب قوات “فاغنر” من ليبيا.

وأرجع خطاب السبب أن دور “فاغنر” قد بدأ ينمو بشكل متسارع، بعدما أحرزت عدة نجاحات في أوكرانيا، مما ينعكس سلباً على صورة وزارة الدفاع الروسية والجيش الروسي.

وبالاستناد إلى تحقيق حديث أجرته الوكالة الإعلامية الناطقة بالروسية “ميدوزا” كان السبب وراء تأخر مشاركة “فاغنر” في العملية العسكرية الروسية في أوكرانية، هو خلاف بين ممول الشركة الخاصة، يفغيني بريغوزين، ووزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من كبار قادة الكرملين.

والجدير بالذكر انه سرعان ما بدأت قوات “فاغنر” بالمشاركة في العمليات القتالية في أوكرانيا، نشرت صحيفة واشنطن بوست، مقالاً تحدثت فيه عن هذه القوات الروسية، وألقت الضوء على دور “فاغنر” القوي في أوكرانيا وليبيا ومالي وسوريا وغيرها من الدول.

وأكدت في مقالها على أهمية ونتائج إدخال قوات الشركة العسكرية الخاصة في العملية العسكرية في أوكرانيا، ولو بشكل متأخر، بعدما ساهمت الولايات المتحدة والغرب بشكل كبير في تسليح ودعم قوات الجيش الأوكراني.

وفي الصدد يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يعوّل بشكل كبير على قوات “فاغنر” لحماية منشآته العسكرية، والنفطية، وحتى يرتكز على هذه الشركة الخاصة لتحقيق توازن قوى مع الجماعات المسلحة في الغرب الليبي، المدعومة ماليًا وعسكريًا من تركيا.