الاتحاد الأوروبي قلق

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رياض - احمد صلاح - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء المداهمات والاقتحامات الإسرائيلية بحق 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية قبل أيام، وما رافق ذلك من اعتقال لموظفي هذه المنظمات والتحقيق معهم.

وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، اليوم الاثنين، رفضه لهذه الإجراءات، مشيراً إلى أنه "لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية لحل الدولتين".

وأكد البيان دعم الاتحاد الأوروبي لدعوة وكالات الأمم المتحدة إسرائيل بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل عمل هذه المنظمات الحقوقية والإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة.