انت الان تتابع خبر تطورات اغتيال داريا دوغين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبر الرئيس الروسي فلايمير بوتن، الاثنين، أن قتل داريا دوغين،"جريمة دنيئة" تتهم موسكو كييف بتنفيذها.





وقال بوتن في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت: "جريمة دنيئة ووحشية وضعت حدًا لحياة داريا دوغين قبل أوانها، وهي كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبًا روسيًا حقيقيًا".



من قتل داريا؟



أجهزة الأمن الروسية اتهمت "الأجهزة الخاصة" الأوكرانية بقتل ابنة ألكساندر دوغين في انفجار سيارتها قرب موسكو، وفق وكالات أنباء روسية.



وأكدت أجهزة الأمن الروسية أن "مقتل" داريا دوغين، التي يوصف والدها بأنه "عقل بوتن"، "خططت له ونفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية".



كيف حدثت الجريمة؟



مصدر أمني ذكر أن السيارة التي كانت تقودها دوغين حوصرت من قبل امرأة تحمل الجنسية الأوكرانية ومولودة في العام 1979 تُدعى ناتاليا فوفك، وأن هذه الأخيرة تبعت دوغين بسيارة "ميني كوبر" تحمل لوحات تسجيل صادرة في كازاخستان وأوكرانيا وفي جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية في شرق أوكرانيا.



فوفك وصلت إلى روسيا في يوليو 2022 مع ابنتها القاصر المولودة في العام 2010.



أجهزة الأمن الروسية: فوفك استأجرت أيضًا شقّة في المبنى الذي كانت تعيش فيه دوغين وذهبت السبت إلى مهرجان ثقافي كانت جارتها متواجدة فيه أيضًا.



المرأة الأوكرانية فرّت فيما بعد إلى إستونيا مع ابنتها، وفقا لمصدر أمنية.

