انت الان تتابع خبر توجه فلسطيني لمقاطعة مطار رامون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية موسى رحّال، الاثنين، أن الوزارة واضحة في موقفها اتجاه السفر عبر مطار رامون ونصائحها للمواطنين بعدم استخدامه كونه مصلحة اقتصادية إسرائيلية فقط، بالإضافة إلى مس السيادة الفلسطينية.



وأضاف أنه لا يمكن المقارنة بين السفر عبر مطار اللد ومطار رامون، كون مطار اللد هو مطار فلسطيني تم تأسيسه من عشرات السنوات ليخدم الشعب الفلسطيني وهذا حق لهم".



وأشار أن الاتفاقيات الدولية تمنح الفلسطينيين الحق في السفر عبر مطار خاص بهم مثل مطار القدس الدولي الذي تم تدميره ولم يسمح الاحتلال بإعادة تشغيله، إضافة إلى السماح بإنشاء مطار خاص شرق الضفة الغربية بإدارة فلسطينية.



وأكد رحال أن هناك حوار مع الأردن لتخفيف الإجراءات على المواطنين الفلسطينيين للسفر بما يضمن تقليل التكاليف والوقت خلال السفر، خاصة بعد الاتفاق على فتح المعبر 24 ساعة مع بداية شهر تشرين الثاني، بحيث يكون السفر أيسر على المواطنين.