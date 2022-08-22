انت الان تتابع خبر كوريا الجنوبية تبدأ أكبر مناورات عسكرية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ سنوات - وهو استعراض للقوة من المتوقع أن يزيد التوترات مع كوريا الشمالية المعادية بشكل متزايد.يُنظر إلى التدريبات ، المعروفة باسم Ulchi Freedom Shield ، على أنها علامة على تصميم الحلفاء على استعادة التدريبات واسعة النطاق بعد أن ألغوا بعض التدريبات المنتظمة وقلصوا تدريبات أخرى لتسهيل المحادثات النووية ، وبسبب جائحة Covid-19.لم يتم الكشف عن تفاصيل العملية ، لكن التدريبات السابقة شارك فيها عشرات الآلاف من الجنود وأعداد كبيرة من الطائرات الحربية والدبابات.وبحسب ما ورد ستشمل المناورات المشتركة محاكاة تعزيزات الخطوط الأمامية للأسلحة والوقود ، ومحاكاة إزالة أسلحة الدمار الشامل.وقال الجيشان في بيان مشترك إن التدريبات جاءت ردا على "زيادة حجم ونطاق تجارب الصواريخ [الكورية الشمالية]" خلال العام الماضي.وقالوا "مع وضع ذلك في الاعتبار ، وبالنظر إلى التهديد المتطور ... التزم كلا الزعيمين بتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة والتدريب ، مضيفًا أن Ulchi Freedom Shield" سيعزز الاستعداد المشترك ".تم إلغاء تدريبات 2019 بعد قمة دونالد ترامب الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونغ أون ، في سنغافورة ، العام السابق. نُظِرَ إلى تنازل ترامب المفاجئ على أنه محاولة لإقناع كيم بالتخلي عن برنامج أسلحته النووية وسط موجة من الدبلوماسية التي قادها الرئيس آنذاك ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن.بعد أربع سنوات ، ليس لدى واشنطن وسيول أي شيء جوهري لإظهاره لجهودهما في المشاركة. استأنفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية - بما في ذلك إطلاقها الأول لصاروخ باليستي عابر للقارات بمدى كامل منذ عام 2017 - وتتزايد التكهنات بأنها تستعد لإجراء ما سيكون تجربتها النووية السابعة.قالت الولايات المتحدة إنها ستدرس نشر أصول استراتيجية - والتي يمكن أن تشمل نظريًا أسلحة نووية تكتيكية - إذا اختبرت كوريا الشمالية جهازًا نوويًا.تولى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد ، يون سوك يول ، منصبه في مايو واعدًا باتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد الاستفزازات الكورية الشمالية التي قد تشمل "تطبيع" التدريبات العسكرية وتعزيز دفاعات بلاده ضد كوريا الشمالية.يشير استئناف التدريبات إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، اللتين لديها 28500 جندي في البلاد ، قد عادا إلى العروض القوية لقوتهما العسكرية المشتركة في أعقاب استئناف كوريا الشمالية لتجارب الصواريخ الباليستية.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "أهمية هذه التدريبات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وترسيخ الموقف الدفاعي المشترك من خلال تطبيع ... التدريبات المشتركة والتدريب الميداني".وبينما يصر الحلفاء على أن التدريبات الميدانية مصممة للتخطيط لردهم على هجوم كوري شمالي ، تدينهم بيونغ يانغ بشكل روتيني باعتبارها بروفة لغزو ، وقد ردت في الماضي بإطلاق صواريخ.وبدأت التدريبات ، التي ستنتهي في الأول من سبتمبر ، على خلفية الخطاب العدائي المتزايد من الشمال.وقد حذرت مؤخرًا من "الانتقام القاتل" ضد الجنوب ، الذي ألقى باللوم عليه في تفشي فيروس Covid-19 ، بينما رفضت كيم يو جونغ ، شقيقة كيم جونغ أون المؤثرة ، الأسبوع الماضي عرض يون بالمساعدة الاقتصادية مقابل نزع السلاح النووي ووصفته بأنه "سخيف". "، محذرا من أن كوريا الشمالية لن" تقايض "رادعها النووي بالمساعدة.قال كيم جونغ أون ، الذي كان يركز حتى وقت قريب على احتواء تفشي فيروس كورونا ، إن بلاده "مستعدة لتعبئة" قدرتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ، على الرغم من إصرار النظام دائمًا على امتلاكه النووي. الأسلحة هي رادع للولايات المتحدة "المعادية".في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي ، قال تشوي جين ، نائب مدير مركز أبحاث تديره وزارة خارجية كوريا الشمالية ، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تحديات أمنية "غير مسبوقة" ما لم يتخلوا عن "موقفهم العسكري العدائي" ضد الشمال ، بما في ذلك تدريبات مشتركة.تجري كوريا الشمالية تجارب صاروخية بوتيرة قياسية ، حيث تم إطلاق أكثر من 30 صاروخًا باليستيًا هذا العام ، حيث تواصل الضغط على واشنطن لقبول وضعها كقوة نووية مشروعة - والتي يعتقد بعض الخبراء أن لديها الآن القدرة على حملها. من ضربة نووية ضد البر الرئيسي للولايات المتحدة.