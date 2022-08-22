انت الان تتابع خبر اعتقال 18 فلسطينيا بالضفة الغربية .. أسماء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتقل فجر الاثنين، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظة بيت لحم، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



واعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا في بيت لحم، وهم: أشرف مصطفى صلاح (43 عاما)، ونجله مصطفى (17 عاما)، وإبراهيم محمود صلاح (40 عاما)، ونجله مهدي (17 عاما)، وجعفر يعقوب دعدوع (47 عاما) ونجله الأسير المحرر إبراهيم (16 عاما)، وعطا صبيح، ونجله عبد الله (17 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى شادي علي عساكرة (25 عاما)، ومحمود سالم صباح (23 عاما)، وعيسى مصطفى العروج (30 عاما) من منطقة العساكرة.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، وهما: الأسيرة المحررة فلسطين فريد عبد اللطيف نجم في شارع تل بالمدينة، والأسير المحرر زاهر موسى من قرية زواتا غربًا.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال عبد العزيز صالح نايفة (28 عاما) في مخيم طولكرم.



ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من برقة، وهم: هيثم أحمد عفون بركات (22 عاما)، ومحمد زكي نعمان بركات (25 عاما)، وإسلام عبد الكريم طه معطان (24 عاما)، وعبد الجبار محمد نوابيت (25 عاما).