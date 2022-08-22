انت الان تتابع خبر انتشال 4 جثث بانهيار مزار ديني في كربلاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفاد الدفاع المدني العراقي أن فرق الإنقاذ العراقية انتشلت جثث 4 أشخاص، بينهم امرأة ورجل، من تحت الأنقاض إثر انهيار تلّ ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء في جنوب العراق، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ متواصلةً منذ أكثر من 24 ساعة.وكانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية، حتى بعد ظهر الأحد، لانتشال الأشخاص الذين لا يزالون عالقين في المكان.وذكر مصوّر لوكالة فرانس برس أن قوات أمنية ومن الجيش موجودة في المكان لدعم جهود الإنقاذ.وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العميد عبد الرحمن جودت "عثرنا على 4 جثث إحداها لامرأة وأخرى لرجل هو مصوّر المزار"، فيما لم يتمكّن من تحديد عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين.وذكر أنه "من الصعب في حالات الانهيار تحديد عدد العالقين "، مؤكّداً أن جهود الإنقاذ لا تزال متواصلةً.وفي وقت سابق، رجّح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر وجود "ستّة إلى ثمانية أشخاص عالقين" تحت الركام.ومنذ ليل السبت، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال 3 أطفال من تحت الأنقاض، وقالت إنهم "بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي".وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلاً من الأنقاض محملاً على حمّالة ووجهه وجسده مغطى بالتراب.وأكد عبد الرحمن جودت أن العمل "يتمّ بدقة متناهية للوصول إلى المصابين لأن أي خطأ قد يؤدي إلى انهيارات أخرى".وتوقّع أن يتمّ "حتى مساء الأحد مسح المنطقة المنهارة بدقة من خلال رفع الأنقاض والركام".ونقل عن شهود قولهم إن "امرأتين ورجلا وطفلا" على الأقلّ لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.وقال باسم الخزعلي عمّ أحد العالقين تحت الركام، من الموقع "ابن أخي مصوّر دخل إلى المرقد ليقوم بتصوير زوّار وحينها انهار الجبل من فوقهم وانهار السقف عليهم (...) وحينها جاء الناس عليهم وجاءت الشرطة وفرق الإنقاذ ويقولون نحن تكلّمنا معهم ونسمعهم".وأضاف الرجل "أخشى أن لا يؤدي هذا العمل إلى نتيجة، نخاف أن يختنقوا وأن يصيبهم مكروه .... نريد أن نعرف ما السبب وماذا حصل ولماذا الجبل قريب إلى هذه الدرجة"."استنفار الجهود"كتب الرئيس العراقي برهم صالح معلّقاً على الحادثة "تلقينا بألم الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في انهيار طال مزار قطارة الإمام علي في كربلاء (...)".وأضاف "نشدّ على يد فرق الدفاع المدني البطلة والمتطوعين في إنقاذ العالقين وإسعافهم وضرورة استنفار الجهود لإنقاذ باقي المُحاصرين".من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الداخلية "بالإشراف المباشر والميداني في محل الحادث على أعمال الإنقاذ"، متمنياً "السلامة" للمصابين، وفق بيان صادر عن مكتبه.ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني ووكالة الأنباء العراقية.وأوضح المتحدّث باسم الدفاع المدني أن "كثباناً رملية وصخوراً انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار" الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور.وأضاف أن ذلك "تسبب بانهيار نحو 30% من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بمئة متر مربع".وقالت مديرية الدفاع المدني لوكالة الأنباء العراقية إن العمل كان متواصلاً طوال الليل.وذكرت أن فرقها تمكّنت من "إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".