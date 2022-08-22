انت الان تتابع خبر استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444.. هتحصل عليها من القنصلية السعودية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية إمكانية استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444 والتي تقدم من القنصلية، ويكون عن طريق الدخول لمنصة إنجاز واتباع العديد من الخطوات البسيطة التي توفر التأكد من التأشيرة ونوعها وموعدها.
رابط استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444 من القنصلية السعودية
ويستطيع من يريدون الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444، الدخول على منصة التأشيرات عن طريق الدخول على هذا الرابط.
خطوات الاستعلام عن صدور التأشيرة من القنصلية
يكون على يسار الصفحة متوفر للراغبين الاستعلام عن الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة، ويتم استكمال البيانات المطلوبة، وتشمل على ما يلي:
- نوع الاستعلام “طلب دعوة، رقم دعوة صادر، تأشيرة”.
- رقم الطلب.
- رقم السجل.
- وضع الرمز الذي يتواجد في الصورة للتأكد من أنك لست روبوت.
- والنقر على استعلام حتى تظهر نتيجة البحث.
شروط إصدار التأشيرة 1444
- جواز السفر يكون صالح لمدة 6 شهور على الأقل قبل دخول أراضي السعودية.
- والمتقدم يقوم بتقديم صورة لكل أوراق جواز السفر للحصول على كل البيانات الخاصة بالمتقدم.
- لابد أن يكون جواز السفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل.
- تقديم صورة شخصية ذات خلفية بيضاء واضحة للشخص المتقدم.