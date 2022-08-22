انت الان تتابع خبر استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444.. هتحصل عليها من القنصلية السعودية والان مع التفاصيل

رابط استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444 من القنصلية السعودية

رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية إمكانية استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1444 والتي تقدم من القنصلية، ويكون عن طريق الدخول لمنصة إنجاز واتباع العديد من الخطوات البسيطة التي توفر التأكد من التأشيرة ونوعها وموعدها.

ويستطيع من يريدون الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444، الدخول على منصة التأشيرات عن طريق الدخول على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن صدور التأشيرة من القنصلية

يكون على يسار الصفحة متوفر للراغبين الاستعلام عن الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة، ويتم استكمال البيانات المطلوبة، وتشمل على ما يلي:

نوع الاستعلام “طلب دعوة، رقم دعوة صادر، تأشيرة”.

رقم الطلب.

رقم السجل.

وضع الرمز الذي يتواجد في الصورة للتأكد من أنك لست روبوت.

والنقر على استعلام حتى تظهر نتيجة البحث.

شروط إصدار التأشيرة 1444